Bocconi, Margherita Della Valle Vodafone è l’Alumna 2022

– Margherita Della Valle, Chief Financial Officer e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Vodafone, è l’Alumna dell’anno 2022. Della Valle è una delle 15 donne CFO nelle aziende del FTSE 100 secondo il The Female FTSE Board Report 2021 ed è stata eletta Chairman di 100 Group, l’associazione che riunisce i CFO del FTSE 100.

Il riconoscimento viene conferito oggi in occasione di una serata di gala dalla Bocconi Alumni Community oggi oltre 130 mila membri raccolti in 72 chapter nel mondo come, ogni anno dal 1987, a un alumnus o una alumna che si siano particolarmente distinti.

“Quella di Margherita Della Valle è una carriera straordinaria, costruita con la determinazione, la responsabilità e la preparazione necessarie a raggiungere grandi traguardi professionali” – commenta Silvia Candiani, Presidente della Bocconi Alumni Community -. “Una visione, la sua, tra le più qualificate al mondo ed un esempio mirabile di empowerment femminile nel contesto economico internazionale. Margherita Della Valle conduce il settore finanziario e i centri operativi dell’azienda con competenza e fermezza, riuscendo a reagire abilmente ai costanti cambiamenti del settore Telco, tra ipercompetizione e accelerazione digitale. Contemporaneamente si impegna in prima persona per promuovere la presenza delle donne in finanza dando vita, con altre CFO europee, a NXT GEN Women in Finance, un programma di mentoring per identificare, guidare e promuovere gli astri nascenti femminili della finanza e combattere quel pregiudizio inconscio che rappresenta ancora un forte ostacolo allo sviluppo delle carriere femminili”.

Dopo la laurea nel 1988 in Discipline Economiche e Sociali, Della Valle inizia il suo percorso professionale nell’ufficio studi e pianificazione strategica della Montedison. Nel 1994 entra in Omnitel ricoprendo ruoli diversi, dal marketing alla gestione clienti fino ad entrare in Finance, costruendo una carriera in cui ha usato i numeri in funzioni esecutive e con responsabilità strategiche. Da allora Della Valle scala i vertici del Gruppo Vodafone, ricoprendo il ruolo di CFO per Vodafone Italia dal 2004 al 2007, Deputy Chief Financial Officer del Gruppo Vodafone dal 2015 al 2018, fino a diventare nel 2018 Chief Financial Officer del Gruppo.

“Questo riconoscimento ha per me un significato molto speciale. La mia famiglia conta tre generazioni di ‘bocconiane’, partendo da mia madre all’inizio degli anni ’50″ – ha commentato Margherita Della Valle, Chief Financial Officer del Gruppo Vodafone -. “I cinque anni trascorsi al DES sono stati un vero trampolino di lancio grazie alla qualità della formazione e del dialogo, non solo con i docenti ma anche con i compagni di corso, che continuano ad essere fonte di ispirazione e stimolo intellettuale”.