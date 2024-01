Bocciatura per Varrese, critiche di una conduttrice: “Dice cose terribili, violento verbalmente”

In questi quattro mesi di Grande Fratello Massimiliano Varrese è stato spesso al centro di grosse polemiche per alcuni suoi atteggiamenti. Sui social sono moltissimi ad aver criticato e chiesto la squalifica del concorrente e ieri anche una nota conduttrice si è scagliata contro l’attore, rifilandogli una secca bocciatura in diretta a Pomeriggio Cinque.

Ennesima bocciatura per Massimiliano Varrese: “Un uomo che non consiglierei alla mia peggior nemica”.

Ieri a nel programma di Myrta Merlino, Anna Pettinelli ha criticato Massimiliano Varrese ed ha motivato il suo attacco per le cose che l’attore ha detto nella casa del Grande Fratello: “Che ci sia un’attrazione ok, ci può essere. Però io spero per Monia di no, perché lui proprio non mi piace. E inoltre io devo dire che non lo consiglierei alla mia peggior nemica: Lo dico perché è un uomo troppo controverso e poi ha detto delle cose terribili, anche violento verbalmente, pollice verso dai“. Parole forti ma che sono condivise da moltissime persone che quest’anno seguono il Grande Fratello.

E un’altra bocciatura è arrivata anche da Vanity Fair. Il giornalista Mario Manca infatti ha inserito alcune uscite di Massimiliano tra i cinque peggiori scivoloni televisivi del 2023: “Le parole – lo abbiamo detto più volte – sono importanti e, come diceva Andrea Camilleri, hanno il potere di ferire più delle pietre. È vergognoso che il Grande Fratello abbia aspettato tanto per richiamare all’ordine Massimiliano Varrese chiedendogli conto delle tante (troppe) frasi cariche di odio e di sessismo pronunciate nei confronti di Beatrice Luzzi ma, fortunatamente, quella ammonizione è arrivata. In generale sarebbe opportuno per il futuro ricordarsi che a essere sanzionati non devono essere solo le bestemmie, ma anche atteggiamenti prevaricatori che possono avere sul pubblico un ascendente molto pericoloso“.