Bocciato il terzo mandato: la Lega reagisce con amarezza

Il dibattito politico recente ha visto la bocciatura di un emendamento della Lega riguardante il terzo mandato per i governatori regionali. Questo si è svolto all’interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove il governo aveva lasciato la decisione al parere della Commissione. Il voto ha visto 15 contrari, 5 favorevoli e 2 astenuti.

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, ha espresso delusione per il risultato, evidenziando che il suo partito ha già proposto l’emendamento cinque volte. Ha sottolineato, tuttavia, che il terzo mandato dovrebbe essere considerato non solo per le regioni a statuto speciale, ma anche per quelle ordinarie. Calderoli ha apprezzato la disponibilità di Fratelli d’Italia nel discutere la questione, mentre ha criticato la posizione di Forza Italia.

Dopo la bocciatura, esponenti della sinistra, tra cui il PD e il M5S, hanno parlato di possibili divisioni all’interno della maggioranza. Tuttavia, Calderoli ha chiarito che la questione del terzo mandato non è connessa alla politica di governo.

Alberto Balboni, presidente della Commissione, ha affermato che il tema non è più attualmente nel dibattito politico, ma potrebbe essere ripreso in futuro, se le condizioni lo permetteranno. Anche Antonio Tajani, ministro e segretario di Forza Italia, ha sostenuto che la coalizione di centrodestra non si fonda sul terzo mandato e che la sua forza risiede in accordi su questioni fondamentali. Ha precisato che la diversità di opinioni su questo tema non deve generare fratture all’interno della maggioranza.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.secoloditalia.it