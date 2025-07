Bocciato il decreto indennizzi balneari, situazione critica per il governo

La Commissione europea ha recentemente rifiutato un decreto interministeriale italiano riguardante i criteri di calcolo per l’indennizzo ai concessionari balneari, che si estendeva oltre i beni ammortizzabili. Questa decisione mette in luce potenziali violazioni dei principi di concorrenza e può allontanare nuovi operatori dalle gare.

Il decreto, redatto dai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, prevedeva una compensazione basata sul valore degli investimenti non ammortizzati al termine della concessione, comprendendo anche una remunerazione equa per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato che tale estensione del risarcimento è inadeguata secondo il quadro giuridico dell’Unione. Il portavoce dell’esecutivo europeo, Thomas Regnier, ha confermato che si cercherà di raggiungere un accordo costruttivo con l’Italia.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha già sollevato varie obiezioni al decreto in questione. Il provvedimento era stato inserito nel decreto-legge Salva Infrazioni del settembre 2024, il quale imponeva anche la messa a gara delle concessioni marittime entro il 30 giugno 2027, estendendo nel contempo la validità delle concessioni fino al 30 settembre di quell’anno.

La Commissione ha puntualizzato che nessun obbligo di compensazione può essere imposto ai nuovi concessionari in modo da non scoraggiare la loro partecipazione alle gare. È quindi considerata illegittima l’idea di un risarcimento talmente elevato da mantenere lo stato attuale delle concessioni. Il decreto interministeriale sarà quindi rielaborato, dato che l’attuale versione è già in ritardo rispetto alla scadenza di fine marzo, aumentando il rischio di sanzioni legate alla procedura di infrazione.