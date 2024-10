Boccia e Sangiuliano: Alfonso Signorini e le Foto Controverse

Il caso tra Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano ha recentemente suscitato grande interesse mediatico. Secondo il Fatto Quotidiano, un magazine diretto da Alfonso Signorini avrebbe acquistato la scorsa estate alcune foto che ritraggono Sangiuliano e la sua assistente, Boccia, in situazioni quotidiane. Queste immagini non sono state però pubblicate. Le email scambiate tra Sangiuliano e Signorini rivelano che l’ex ministro era stato avvisato dei servizi fotografici in circolazione, che avrebbero potuto insinuare una relazione tra lui e Boccia, a scapito della sua vita privata.

In una delle comunicazioni, Signorini avverte Sangiuliano riguardo a notizie infondate sulla sua separazione con la moglie e la presunta relazione, rassicurandolo sul fatto che aveva acquisito le foto per evitare che fossero diffuse indiscretamente. Sangiuliano, nel rispondere a Signorini, minimizza la questione affermando che le foto non sono compromettenti e che stava passando il weekend con sua moglie. Riferendosi alla loro amicizia, menziona le invidie che potrebbero circondarli, suggerendo che la loro relazione lavorativa potrebbe attirare attenzione indesiderata.

Signorini ha successivamente smentito di aver effettivamente comprato le foto, rivelando che ha cambiato idea quando ha appreso che il costo sarebbe stato di 12.000 euro per immagini con una persona che per lui era sconosciuta. La frase di Sangiuliano secondo cui Signorini gli ha fatto un “grande favore” ha suscitato una reazione negativa nel direttore, il quale ha sottolineato che i favori erano da attribuire a lui, specialmente in riferimento a un’intervista concessa a Sangiuliano quando era direttore del Tg2.

In aggiunta ai dettagli sulla controversia legata alle fotografie, Sangiuliano è stato recentemente interrogato per quattro ore in Procura riguardo alla denuncia presentata da Boccia, la quale rischia fino a sette anni di carcere in seguito alla denuncia dell’ex ministro. Questa situazione complessa ed intricata ha colpito l’attenzione del pubblico, rivelando come le dinamiche personali e professionali possano intrecciarsi in modi sorprendenti e controversi.