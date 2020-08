Ha chiesto il bonus per fare beneficienza. Per prendere quei soldi e darli ad associazioni che si occupano di disabili, poveri e tossicodipendenti. Nello scandalo del bonus da 600 euro per le partite Iva chiesto e ottenuto anche dai politici salta fuori la storia paradossale dell’ex candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, il manager scelto da Matteo Salvini che un anno fa venne sconfitto dal sindaco Nardella al primo turno. Oggi fa il consigliere comunale ed è il coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio ma quel che più conta è il suo reddito: 277 mila euro annui nella dichiarazione 2019, frutto del suo lavoro nella società di consulenza Azimut.

“È vero, ho preso quei soldi ma non li ho tenuti per me. Il commercialista mi disse che avrei potuto averli anche io visto che si trattava di denari a pioggia, dati in maniera sbagliatissima, senza distinguere reddito e posizione di ciascuno. E allora pensai che potevo richiederli per donarli a chi ne aveva davvero bisogno. E così ho fatto. Ho i bonifici che lo testimoniano. Lo dichiarai anche alla conferenza dei capigruppo in Comune”.

Ma come, la beneficenza coi soldi dello Stato? Coi denari destinati alle partite Iva finite sena reddito per il Covid? Tanto più con quel reddito? “Sapevo in coscienza di non averne diritto ma ho anche pensato che in quella massa di soldi buttati via io avrei potuto correggere in parte una stortura, prenderli e darli a chi ne aveva bisogno e non li avrebbe avuti. E poi io ci ho aggiunto anche miei soldi” spiega Bocci. Del caso si è discusso per tutto il giorno ieri in Palazzo Vecchio con più di un malumore anche all’interno del gruppo leghista. Anche se, appresa la notizia, pare che ieri la candidata governatrice leghista toscana Susanna Ceccardi, dopo aver detto di ritenere una “vergogna” il fatto che qualche deputato possa aver preso il bonus, abbia difeso coi suoi il gesto di Bocci. Pensare che per tutto il giorno è stata caccia ai furbetti ieri.

“Mi stanno chiamando i giornalisti, sto dicendo che nessuno di noi ha preso il bonus dell’Inps. Spero sia così” scrive a un certo punto ieri il capogruppo Leonardo Marras nella chat dei consiglieri Pd. Della serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E del resto anche nella Lega va così, il coordinatore Daniele Belotti interroga tutti su Whatsapp: “Qualcuno di voi ha preso il bonus?”. Spifferi, presunte confessioni e veleni dal Parlamento si propagano. Il caso è esploso domenica con la denuncia di Repubblica: tra i beneficiari del bonus Inps di 600 euro per le partite Iva nel periodo del Covid ci sarebbero 5 parlamentari. Poi si scopre che in 5 lo hanno chiesto ma solo 3 percepito. Ma nella lista sospetta dell’Inps oltre ai parlamentari ci sono anche 2 mila amministratori locali da Nord a Sud.”Se sapessi dall’Inps che un consigliere regionale ha preso i soldi chiederei le sue dimissioni”, arriva a dire il candidato governatore Pd Eugenio Giani. Ma smentiscono tutti i consiglieri regionali, dal Pd ai 5 Stelle a Forza Italia. Da dove Marco Stella, tra le ire forziste, sta per staccarsi per candidarsi nella Lega. Anche i sindaci negano: niente bonus. L’ha preso solo Bocci. Per beneficenza.