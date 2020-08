Lo sport esprime tutta la sua bellezza quando, al termine di una competizione, arriva il risultato a sorpresa. Come è accaduto a Pont-Saint-Martin, dove è andato in scena il primo weekend tricolore delle bocce dopo la ripresa delle attività sportive.

Otto società del Volo e cinquanta Under 18 si sono dati battaglia per la conquista dello scudetto. I padroni di casa della Bassa Valle Helvetia, reduci da due titoli italiani consecutivi, si sono dovuti inchinare ai liguri dell’Andora Bocce. Il successo del team del ct Angelo Cappato, sicuramente, ha rappresentato un exploit, che forse pochi si aspettavano. Ma la vittoria tricolore è arrivata al termine di un percorso lungo (destinato a proseguire), fatto di ostacoli, ma con un denominatore: il lavoro.

Nicholas Gallizia, Edoardo Graziano, Nicolò Rossi, Simone Rossino e Stefano Sciutto sono i terribili ragazzi savonesi, in grado di scucire lo scudetto dal petto dei valdostani. A sottolineare quanto siano importanti impegno e dedizione per raggiungere un obiettivo di prestigio è stato il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, che, soddisfatto per l’organizzazione della kermesse tricolore, ha affermato: “L’ottimo livello di gioco del fine settimana di Pont-Saint-Martin, confermato dai presenti, ha dimostrato l’opera di rinnovamento portata avanti dal Consiglio federale”.

“Il livellamento di squadre e atleti è verso l’alto – ha evidenziato De Sanctis – Molte società stanno recependo le indicazioni della Federbocce e il lavoro che viene svolto all’interno dei circoli bocciofili sta venendo alla luce. È una sinergia indispensabile per il futuro della nostra disciplina sportiva. Questo discorso vale per tutte le specialità. Il successo dell’Andora Bocce contro la corazzata della Bassa Valle Helvetia testimonia appieno quanto sia importante la mentalità sportiva all’interno delle società bocciofile”.

“Da quattro anni lavoriamo a un progetto iniziato con un gruppo di ragazzi, che stavano un po’ indietro ai propri coetanei – le parole del tecnico ligure, Angelo Cappato – Il titolo italiano ripaga i ragazzi e la società del presidente Franco Revello dei sacrifici e dell’impegno quotidiano per lo sport delle bocce”.

“Una sconfitta inaspettata quella dei miei atleti – il pensiero del presidente della Bassa Valle, Amilcare Giopp – Faccio i complimenti all’Andora e all’amico Angelo Cappato, ma siamo già pronti per il riscatto nel 2021”.

“È stato un fine settimana da ricordare, sia per l’organizzazione che per il livello tecnico espresso dai ragazzi – il commento del vice-presidente federale Roberto Favre – La cornice di pubblico, seppur limitata, ha funto da cornice all’attesa manifestazione. Da sottolineare le prove di diversi ragazzi, che ci fanno ben sperare per il futuro”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO TRICOLORE –

Sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 è in programma la Final Eight dei Campionati Italiani di Società Under 15, organizzati dalla società udinese del Quadrifoglio di Fagagna.