La serie A femminile di Petanque propone domenica 28 marzo 2021 la sesta e penultima giornata del girone di andata, affidando alle liguri Abg Genova e Gsp Ventimiglia il compito di guidare un gruppo assai turbolento, non ancora in grado di delineare quale potrà essere il futuro di ciascuna.

Le genovesi capolista ospitano La Bisalta, della cuneese Peveragno, con la ferma determinazione di mantenere la leader ship. Non solo la posizione in classifica, ma soprattutto il rendimento sin qui espresso, depone a favore del team dello Zerbino. Sono genovesi le migliori terne del campionato (solo due sconfitte su dieci). Il divario nei confronti delle rappresentanti della Granda si amplia notevolmente nelle prove individuali, dove l’Abg svetta nel contesto generale, sia per punti ottenuti (40) che per l’impiego delle stesse soliste. Per La Bisalta una scalata impegnativa.

Pure il Gsp Ventimiglia veleggerà con il calendario in poppa. Nel bocciodromo di confine si presenta una Centallese che per scalfire il blocco della capolista dovrebbe trovare l’antidoto per le prove individuali. Le frontaliere dispongono dell’attuale miglior solista (Simona Bagalà, a punteggio pieno), oltre che delle top player Donatella Greco, Chantal Binisti, Vanessa Romeo, Rosina Greco. La forbice nei confronti delle cuneesi è larga quattordici punti.

A Saluzzo si consuma il derby fra Auxilium e Costigliolese, divise da una decina di chilometri. Il raffronto numerico è in parte precluso dal fatto che le donne del Marchesato devono ancora recuperare la sfida con la Caragliese. Pure in questo caso diventeranno determinanti le prove individuali dove le padrone di casa Cugliari, Pellegrino, Emilia e Claudia Dossetto, dovranno esprimersi al massimo per contenere le imbattute Bottero e Franca Bellino, oltre a Dedominici e Marro, per citare le interpreti più redditizie.

L’imperiese Pontedassio, proteso all’inseguimento delle capolista, non vuol perdere di vista le cugine liguri. Il calendario sembrerebbe offrirgliene l’opportunità ponendole difronte una Caragliese reduce da un solo successo, ma con una partita da recuperare. Match in grado di offrire sorprese se le soliste cuneesi guidate dall’imbattuta Martini (quattro su quattro), sapranno mettere in difficoltà Maurtua, Bracco, Claps Buschiazzo, Loredana Ardissone. Perché sia a terne che a coppie le sfide sono bilicanti.