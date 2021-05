È un fine settimana molto atteso dalla Federazione Italiana Bocce. Al Centro Tecnico Federale del Torrino a Roma, sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, infatti, si terrà il Torneo Paralimpico FIB / ASI, organizzato in collaborazione con l’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), che metterà in palio i Trofei ‘OSA – Oltre lo Sport Agonistico’ nelle competizioni di bocce paralimpiche e ‘BMW Specialmente’ nelle gare di Boccia Paralimpica.

Il fine settimana sarà aperto nel pomeriggio di venerdì 14 maggio 2021 con la Consulta dei Presidenti regionali, a cui farà seguito il Consiglio Federale di sabato 15.

Sempre sabato 15, oltre all’inizio delle competizioni sportive, sarà inaugurato il campo di Boccia Paralimpica al Centro Tecnico Federale ed è in programma un webinar sullo sport paralimpico, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Federbocce, condotto dal giornalista Claudio Arrigoni, al quale interverranno il presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis, il presidente dell’ASI, Claudio Barbaro, il presidente del CIP, Luca Pancalli, il dottor Roberto Olivi della Direzione Comunicazione di BMW, gli atleti Paralimpici Oney Tapia, Nicole Orlando e, in collegamento video, Annalisa Minetti e Martina Caironi.

Presenti diverse autorità, quali il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, l’onorevole Patrizia Prestipino, il Presidente di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, la dott.ssa Maria Elena Frusciante, in rappresentanza dello sponsor Campo Marzio, il presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, Angelo Diario.

Caironi, Tapia, Minetti e Orlando sono stati protagonisti dei video di promozione dell’evento, rilanciati sui canali social della Federbocce.

La cerimonia di premiazione e la chiusura dell’evento è in programma alle 12,30 di domenica 16 maggio.