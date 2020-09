La valsusina Borgonese ha mantenuta ben salda sul capo la corona conquistata lo scorso anno. È ancora lei la regina d’Italia, al termine della due giorni conclusiva del massimo campionato femminile del Volo, celebrata sui campi della ligure di Ponente, Loanese.

Dopo aver inflitto in semifinale un 20-4 all’udinese Buttrio, ha respinto in finale il tentativo della cuneese Forti Sani di Fossano, uscita trionfante da un match all’ultimo respiro contro la trevigiana Saranese.

Il divario tecnico-numerico, già emerso in occasione della regular season (nove vittorie e un pareggio, con otto lunghezze di vantaggio sulle fossanesi) , si è concretato pure nella sfida scudetto, vinta per 16-8. Sul gradino più alto sono salite Fulvia Basso, Nadia Camilla, Francesca Carlini, Marika Depetris, Josella Lombardi, Micol Perotto, Serena Traversa, Leyla Ziliotto, con il tecnico Paola Alpe.

“Pure in questa circostanza – ha dichiarato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – abbiamo dimostrato che non essendo le bocce sport di contatto, adottando tutte le misure di sicurezza possiamo portare avanti competizioni di prestigio, come questa final four femminile. Mi congratulo con le protagoniste della due giorni loanese e con il comitato organizzatore, ricordando i prossimi due eventi importanti, le finali del Volo maschile, il 26 e 27 settembre ad Aosta, e le final four maschili e femminili della Raffa, il 17 e 18 ottobre a Roma. Entrambi gli eventi tricolori saranno trasmessi in diretta dalla Rai”.





