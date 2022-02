Al Centro Tecnico Federale di Roma si è tenuta una riunione, la prima del 2022, del Consiglio Federale e della Consulta dei Presidenti regionali, alla quale hanno partecipato il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, i Consiglieri Federali, il Segretario Generale, Riccardo Milana, i Coordinatori d’Area regionali e i presidenti regionali, alcuni dei quali collegati telematicamente. “Dobbiamo ripartire dal nuovo Statuto federale -ha esordito il presidente federale Marco Giunio De Sanctis-. Nella nostra nuova carta fondamentale abbiamo raggiunto l’obiettivo che il Consigliere federale rappresenta, tout court, la disciplina sportiva. Inoltre, la nuova carta fondamentale della FIB ha inserito, al suo interno, altre specialità, oltreché quelle tradizionali della Raffa, Volo e Petanque. Abbiamo due grandi risorse rappresentate dal movimento paralimpico e dal Beach Bocce, che potenzialmente potranno apportare linfa vitale alla Federazione in termini di attività e tesserati”.

“Il mese di settembre del 2022 sarà di fondamentale importanza per lo sport delle bocce a livello di immagine, comunicazione e promozione -annuncia De Sanctis-. Sono in programma due eventi internazionali al Centro Tecnico Federale: il World Boccia Challenger di Boccia Paralimpica e i Mondiali Giovanili della Raffa, intervallati da un grande evento promozionale. Per l’evento della Boccia, a breve, ci sarà un sopralluogo da parte dei vertici della BISFed, al fine di verificare l’idoneità dei luoghi e delle garanzie logistico/organizzative”.

“Dal 2017 si è costruito e innovato assai -ribadisce il presidente federale- in tantissimi settori vitali, primo fra tutti quello dell’immagine e comunicazione, della formazione, del settore paralimpico e della riorganizzazione territoriale come riconosciuto dalle istituzioni sportive e politiche. Sotto il profilo tecnico si è forse innovato troppo, ma oggi la Federazione ha un Codice normativo unitario molto più facilmente consultabile da parte di affiliati e tesserati con la possibilità di confronti tra le specialità”.

“L’istituzione dell’Aiab per il settore arbitrale è stata un’iniziativa di assoluto rilievo, una struttura con propri autonomia e un budget di spesa. Abbiamo costituito il Comitato Tecnico Unitario nell’ottica dell’unificazione sostanziale mai raggiunta dal 1980. Su tale direttrice, il Consiglio Federale è stato promotore di stage formativi unitari. Penso al grande strumento rappresentato dal Nuovo WSM per gestire affiliazioni, tesseramenti, iscrizioni alle gare con una grande trasparenza delle operazioni economiche e burocratiche”. Riguardo alla fase di affiliazioni e tesseramenti in corso, il numero, al mese di gennaio 2022, è pari a 1.339 società. Il Consiglio Federale ha deliberato un contributo aggiuntivo di 20mila al Colba, per le spese sostenute per l’organizzazione del Mondiale femminile e maschile di Alassio (11-16 ottobre 2021).

Il Consiglio Federale, inoltre, sempre nell’ottica di espansione del movimento boccistico e per esaltarne la sua immagine, ha deliberato, anche per il 2022, di prevedere una serie di dirette streaming, in occasione dei più importanti eventi internazionali e nazionali.

E’ stato approvato il primo bando federale di euro 50.000 per i progetti promozionali che verranno esaminati secondo determinati criteri e parametri dall’apposita Commissione Progetti Promozionali. È stato rinnovato il CAB all’ASD Spilimberghese (Friuli Venezia Giulia). Il Consiglio Federale ha presentato e deliberato l’assegnazione ai rispettivi COL (Comitati Organizzatori Locali) dell’organizzazione delle manifestazioni nazionali del 2022 di Raffa, Volo, Petanque e delle specialità paralimpiche.

Sono stati approvati, per la stagione sportiva 2022, i regolamenti elaborati dalla Commissione Paralimpica: Regolamento tecnico di gioco Bocce DIR e regolamento Campionati di Società Bocce DIR. Sono stati stanziati, inoltre, i fondi per i premi alle società che vincitrici i campionati di società per atleti con Disabilità Intellettivo Relazionali. I campionati a squadre sono una delle novità dell’attività paralimpica del 2022. Sono stati presentati gli eventi internazionali del 2022 nei quali saranno impegnati gli azzurri. Per la Boccia Paralimpica (la cui partecipazione è subordinata all’assegnazione degli slot da parte della BISFed): dal 2 al 10 aprile il World Boccia Challenger a Zagabria (Croazia); dal 25 aprile al 1° maggio il World Boccia Cup a Montreal (Canada); dal 27 giugno al 4 luglio l’European Paralympic Youth Games a Pajulahti (Finlandia); dal 4 all’11 luglio il World Boccia Cup a Povoa (Portogallo); dall’1 al 7 agosto il World Boccia Challanger di Veldhoven (Olanda); dal 6 al 14 settembre il World Boccia Challenger al Centro Tecnico Federale di Roma

Per la Petanque: dal 12 al 15 maggio il Campionato Mondiale Coppie, Individuale, Coppie Miste a Karslunde (Danimarca); dal 3 al 5 giugno il Campionato Europeo Femminile a terne a Torrelavega (Spagna); dal 13 al 17 luglio il Campionato Europeo Coppie, Individuale, Coppie Miste a Hertogenbosch (Olanda); dal 6 al 10 ottobre i Campionati Europei Under 18 e Under 21 a Palma di Maiorca (Spagna); dall’8 all’11 dicembre il Campionato del Mondo a Terne a Cotonou (Benin).

Per il Volo: dal 29 agosto al 4 settembre il Campionato Europeo Femminile in Slovenia; dal 1° al 2 ottobre i Campionati Mondiali Under 18 e Under 23 in Francia. Per la Raffa: dal 19 al 25 settembre i Campionati Mondiali Junior al Centro Tecnico Federale di Roma. Le nazionali azzurre di Raffa, Volo e Petanque si ritroveranno insieme per i Giochi del Mediterraneo di Oran (Algeria) dal 22 al 29 giugno. Ai World Games di Birmingham (USA), dal 7 al 17 luglio, saranno impegnate le nazionali di Volo e Petanque. Per Raffa e Volo impegno congiunto a Mersin (Turchia) per i Campionati del Mondo Senior dal 31 ottobre al 4 novembre.