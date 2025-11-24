Boca Juniors vince Talleres 2-0

La squadra del Boca Juniors si è imposta per 2-0 contro il Talleres, con una doppietta di Miguel Merentiel, nella partita valida per il Torneo Clausura. Il Boca Juniors ha così ottenuto il passaggio ai quarti di finale del torneo. La partita si è svolta allo stadio Alberto J. Armando, con il Talleres che ha avuto una buona parte iniziale, ma non è riuscito a concretizzare le proprie occasioni. Il Boca Juniors ha poi preso il controllo della partita e ha segnato due gol con Merentiel, sfruttando una buona prestazione del proprio attacco. Il Talleres ha anche avuto una occasione per pareggiare, con un rigore calciato da Mateo Cáceres e parato da Agustín Marchesín. Il Boca Juniors affronterà ora gli Argentinos Juniors per il passaggio alle semifinali.