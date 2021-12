Bobo Vieri è positivo al Covid. Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l’ex bomber sia stato costretto a trascorrere il giorno di Natale separato dalla sua famiglia. “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro @christianvieri si è beccato il virus”, scrive l’ex velina.

“Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte..mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!!”, conclude.