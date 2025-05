Bobo Vieri: La Malattia che lo Ha Sconfitto e le Parole della Moglie

Bobo Vieri sta meglio dopo il malore accusato alle Maldive, ma i suoi problemi di salute persistono. L’ex stella dell’Inter ha comunicato lo stato della sua salute tramite un post su Instagram, rivelando di aver affrontato un’esperienza difficile durante la vacanza. Vieri, partito con sintomi influenzali, ha subito un malore che ha richiesto il ricovero ospedaliero. Sulla base dei consigli medici, ha dovuto rientrare in Italia per ricevere cure per un’infezione batterica che ha causato problemi respiratori. Dopo diciotto giorni di cure, ha notato dei miglioramenti, riducendo la tosse e iniziando a riprendere alcune attività quotidiane. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per la gravità della malattia: “Mai avuto una roba del genere”.

Anche la moglie Costanza Caracciolo ha condiviso aggiornamenti sulle condizioni di Vieri, confermando che ha contratto una polmonite a focolai multipli, anch’essa di origine batterica. Per il momento, la situazione è sotto controllo e stanno seguendo una terapia per la ripresa. Purtroppo, Vieri dovrà rinunciare all’attività fisica, incluso il padel, per un periodo di due mesi, come indicato dai medici. Sebbene la moglie lo sostenga nel seguire queste direttive, Vieri non sembra del tutto convinto di dover rinunciare al suo sport preferito per così tanto tempo.