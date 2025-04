Bobo Vieri e il malore alle Maldive, come sta ora l’ex attaccante

Dopo un ricovero alle Maldive, l’ex attaccante Christian Vieri sta meglio. L’ex bomber, 51 anni, ha comunicato ai suoi fan tramite una storia su Instagram, rassicurandoli e ringraziandoli per i numerosi messaggi di supporto ricevuti. Vieri ha visitato un medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. Ha condiviso le sue condizioni dicendo: “Ho visto ieri il medico, per fortuna non è polmonite, ho delle medicine, mi devo curare, devo stare a riposo 10-15 giorni però tutto apposto. Grazie a tutti per i messaggi…”.

L’ex calciatore si trovava in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le loro due figlie, Stella e Isabel, ma è stato costretto a rientrare in Italia a causa di un malore. Vieri ha spiegato l’accaduto sui social, condividendo anche foto dell’ospedale in cui è stato ricoverato. Nelle sue stories, ha mostrato il suo stato di salute, incluso il momento in cui indossava una maschera per l’ossigeno, descrivendo dettagliatamente quello che gli era successo.

La notizia del suo malore ha suscitato preoccupazione tra i fan, ma ora Vieri sembra essere sulla strada della guarigione, concentrandosi sulla sua ripresa e ringraziando nuovamente per il sostegno. Con il dovuto riposo e le cure necessarie, l’ex attaccante spera di tornare presto in forma e di godere del tempo trascorso con la sua famiglia.