Bobby Solo, paura al concerto: sviene durante l’esibizione

Grande spavento per Bobby Solo durante il concerto per il suo 80° compleanno a Pordenone, dove si è sentito male e ha svenuto sul palco dopo 50 minuti di esibizione. Il cantante, il cui vero nome è Roberto Satti, stava festeggiando la sua carriera nella storica venue Capitol. Dopo un momento di preoccupazione tra il pubblico, Bobby è intervenuto tramite un video su Instagram per rassicurare i suoi fan. Ha spiegato di aver combattuto contro un’influenza che lo aveva costretto ad assumere antibiotici e, per un giorno e mezzo, non aveva mangiato per mancanza di appetito.

Nel video, ha descritto come, mentre si esibiva e il pubblico si divertiva, ha avvertito un calo di zuccheri, che ha provocato uno svenimento. Fortunatamente, i medici sono intervenuti rapidamente e, secondo Bobby, i parametri vitali erano tutti in ordine: ossigeno a 99, pressione a 120/70 e cuore regolare. Per alleviare la tensione, il cantante ha scherzato sulla sua esperienza, avvisando i follower che saltare i pasti dopo l’assunzione di antibiotici può portare a problemi di salute.

Bobby ha promesso ai suoi fan che rifarà il concerto a Pordenone, sottolineando la gioia che ha provato nel vedere il pubblico felice durante i 50 minuti di performance prima del malore. Ha concluso il messaggio con una nota positiva e un breve pezzo musicale per allietare i suoi seguaci.