Bob Mould, lo storico chitarrista degli Hüsker Dü presenta Here We Go Crazy, presenta il suo quindicesimo album con due live il prossimo novembre: solo chitarra elettrica e pura passione.

11 Novembre 2025 | Roma, Monk w/ Che Arthur

12 Novembre 2025 | Milano, Legend Club w/ Che Arthur

Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 14 marzo su TicketOne.it!

