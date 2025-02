BOB MARLEY: Celebrazioni Speciali per l’80° Anniversario con il Concerto ‘Uprising’

In occasione dell’80° compleanno di Bob Marley, il 6 febbraio 2025, si terranno vari eventi speciali per celebrare la sua musica e il suo impegno per la giustizia sociale, sotto il titolo Marley 80. Il primo evento sarà un concerto-tributo in live streaming dal Tuff Gong Studios di Kingston, Giamaica, a partire dalle 22:00 (ora italiana), visibile sul canale YouTube di Tuff Gong TV. Il concerto, dal titolo Uprising, vedrà la partecipazione di artisti giamaicani come Mortimer, Bugle e Naomi Cowan, oltre a performance storiche legate alla Bob Marley Foundation.

Cedella Marley, CEO del Bob Marley Group of Companies, ha dichiarato che questo evento celebra lo spirito e l’eredità di suo padre, sottolineando come le sue canzoni, come Forever Loving Jah e Redemption Song, continuino a ispirare l’amore e la resilienza nelle nuove generazioni. Parallelamente al concerto, verrà lanciata la serie di live streaming Bob Marley & I, con il regista Don Letts, e si svolgerà un “Singalong” globale dalla Co-op Live Arena di Manchester, in cui un coro di 8.000 giovani cantanti eseguirà alcuni dei più grandi successi di Marley.

Inoltre, la Tuff Gong Radio su SiriusXM trasmetterà una programmazione speciale per l’80° compleanno, comprendente anche la diretta streaming del concerto. Le celebrazioni proseguiranno durante l’anno, evidenziando l’impatto duraturo di Bob Marley nella musica e nella cultura globale, rafforzando i messaggi di pace e giustizia che la sua musica continua a diffondere nel mondo.