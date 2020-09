Bob Dylan è stato protagonista di un nuovo episodio di Theme Time Radio Hour a dieci anni dall’ultimo: ecco i dettagli sull’iniziativa del cantautore di Duluth.

Bob Dylan è tornato in radio con il suo format originale Theme Time Radio Hour. A più di un decennio di distanza dall’ultimo episodio, il cantautore ha annunciato l’arrivo di una puntata da due ore sull’emittente satellitare Sirius XM. Il tema della discussione è di quelli che stanno veramente a cuore all’artista di Duluth: il whiskey. Una puntata speciale che è anche un’occasione unica per promuoviere l’Heaven’s Door, la sua nuova etichetta del distillato.

Il 79enne cantautore premio Nobel è reduce dalla pubblicazione di un nuovo album di inediti dopo otto anni, Rough and Rowdy Ways. E dopo il ritorno alla musica, non poteva mancare anche il ritorno dietro il microfono da dj.

Vale la pena ricordare che la Them Time Radio Hour è stata una serie andata in onda sull’emittente SiriusMX dal 2006 al 2009 e che ha vissuto di episodi tra loro slegati con temi scelti dallo stesso Dylan tra i tanti che gli stavano a cuore: si è spaziato dal baseball ai presidenti americani, il tutto con musica, poesie e spazio a chiacchierate con ospiti e amici come Elvis Costello, Tom Waits, Jack White e tanti altri ancora.

Bob Dylan porta il suo whiskey in radio

Per promuovere la sua nuova etichetta di whiskey, il cantautore ha pensato di organizzare una rimpatriata del team del suo vecchio programma radiofonico. D’altronde, la bevanda ambrata è da sempre una delle più elogiate e cantate anche dal mondo della musica. Basti pensare ai vari brani di Van Morrison, dei Thin Lizzy, di Tom Waits o anche Frank Sinatra. Dedicare un programma radiofonico all’amatissimo superalcolico dunque non è poi una scelta così bizzarra, specialmente per un esperto come Dylan, che ha debuttato nel mondo dei liquori ormai due anni fa, nella primavera del 2018.

