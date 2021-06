Bob Dylan ha annunciato il suo primo concerto in streaming in carriera: tutti i dettagli sullo spettacolo Shadow Kingdom.

Anche Bob Dylan entra nel futuro post-pandemico: il Menestrello ha annunciato il suo primo concerto in streaming. L’evento s’intitola Shadow Kingdom e sarà trasmesso nel pieno dell’estate. Uno show attesissimo che sarà visibile anche dall’Italia, con biglietti disponibili al prezzo di 25 dollari. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo concerto del cantautore di Duluth.

Bob Dylan, primo concerto in streaming: data e biglietti

Il live sarà disponibile sulla piattaforma Veeps e rimarrà a disposizione degli utenti per 48 ore. La data da segnare sul calendario è il 18 luglio. Racconta il comunicato di presentazione: “Shadow Kingdom mostrerà l’artista in un ambiente intimo e proprorrà i brani tratti dal suo vasto repertorio in una versione appositamente rivisitata per questo evento“.

Bob Dylan

Si tratta di un grande ritorno dal vivo, seppur in streaming, per l’80enne leggenda del folk internazionale. La sua ultima apparizione sul palco risale infatti all’8 dicembre 2019, quando fu protagonista di un live all’Anthem di Washington.

Bob Dylan in concerto su Veeps

Per la piattaforma che ospiterà l’evento è un onore incredibile poter lavorare con un mostro sacro come Bob. Lo ha sottolineato il co-fondatore della piattaforma, Joel Madden: “Siamo onorati di far parte di quella che sarà una performance davvero speciale e storica, non solo come professionisti, ma anche come fan della musica“.

Potrà così tornare a esibirsi dopo oltre un anno e mezzo il cantautore, che non passava un intero anno senza concerti dal 1977. Si tratta comunque al momento dell’unica data programmata per poterlo ascoltare. Non sono infatti previsti ancora altri concerti, né in streaming ne live. Di seguito la locandina del concerto speciale di Dylan in streaming su Veeps: