BOB DYLAN: L’Icona Reinventata da Richard Prince alla Gagosian di Beverly Hills

Il 27 febbraio, la Gagosian di Beverly Hills presenta “Bob Dylan”, una mostra di Richard Prince che comprende un trittico di dipinti dedicati al noto cantautore. L’esposizione si svolge in un periodo di crescente interesse per Dylan, in concomitanza con l’uscita del biopic “A Complete Unknown” (2024), diretto da James Mangold e candidato agli Oscar. Le opere di Prince offrono un’interpretazione visiva del musicista premio Nobel, mettendo in luce l’impatto della sua immagine nella cultura contemporanea.

Il trittico, intitolato “Untitled (Dylan)” (2014), è basato su un celebre ritratto di Dylan scattato da Jerry Schatzberg per la copertura di “Blonde on Blonde” (1966). Le tele superano i tre metri per lato e rielaborano l’immagine originale in bianco e nero, accentuando la sfocatura e semplificando i dettagli. Lavorando sulla tecnica della “ri-fotografia”, Prince decostruisce l’autorità dell’immagine attraverso un processo di adattamento digitale, rendendo ogni pannello progressivamente più sfocato.

Questa ricerca visiva riflette la tensione tra coinvolgimento personale e distacco analitico, riconoscendo il peso culturale dell’originale mentre ne altera la percezione con rumore visivo. Prince, collezionista di cimeli di Dylan, ha già presentato una delle tele in precedenza nella mostra “It’s a Free Concert” nel 2014 in Austria, che celebrava il legame tra arte visiva e musica popolare. La mostra sarà visibile fino al 27 marzo presso 456 North Camden Drive, Beverly Hills.