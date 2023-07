Bob Dylan, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni

Bob Dylan torna in concerto in Italia nel 2023: la scaletta dei live del Menestrello, l’ordine delle canzoni.

Un, due, tre, quattro, cinque. Bob Dylan cala il pokerissimo, per un vero e proprio minitour italiano dedicato ai fan sparsi per lo Stivale che da oltre sessant’anni amano la sua musica, la sua poetica, le sue indimenticabili canzoni. Il Menestrello di Duluth torna finalmente in concerto nel nostro paese, con cinque appuntamenti imperdibili e una scaletta ricca di sorprese. Scopriamo insieme l’ordine delle canzoni dei live italiani della leggenda vivente della musica rock.

Bob Dylan: i concerti in Italia nel 2023

Quattro città, cinque concerti. Bob Dylan ha scelto di accontentare il più possibile i suoi fan italiani, e ha reso la leg del nostro paese una delle più ricche del calendario del suo nuovo tour. L’unico bis lo concederà a Milano. Il cantautore americano è infatti atteso nella città meneghina da un doppio live il 3 e 4 luglio, all’interno del Teatro degli Arcimboldi.

Bob Dylan

Rotto il ghiaccio, si sposterà a Lucca, per il live del 6 luglio nell’ambito del prestigioso Lucca Summer Festival. Il giorno dopo sarà invece di scena in un altro festival di grandissima importanza per il centro Italia, l’Umbria Jazz, all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Infine, per non farsi mancare nulla, tornerà a Roma, per esibirsi il 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica.

La scaletta dei concerti

Sono pochi gli artisti della scena pop e rock internazionale in grado di vantare un repertorio vasto come quello di Bob Dylan. Poter prevedere la scaletta dell’82enne Menestrello di Duluth e le possibili variazioni è praticamente impossibile.

Per poter avere un’idea di ciò che ci aspetterà in questi cinque straordinari concerti, possiamo però affidarci a quanto avvenuto durante le altre tappe del suo tour europeo. Questa, ad esempio, la scaletta della data del 1° luglio a Montreaux, in Svizzera:

– Watching the River Flow

– Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine

– I Contain Multitudes

– False Prophet

– When I Paint My Masterpiece

– Black Rider

– My Own Version

– I’ll Be Your Baby Tonight

– Crossing the Rubicon

– To Be Alone with You

– Key West

– Gotta Serve Somebody

– I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You§

– Not Fade Away (cover The Crickets)

– Mother of Muses

– Goodbye Jimmy Reed

– Every Grain of Sand