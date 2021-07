Bob Dylan è scomparso. In una nuvola di fumo. E anche la sua band, tutti giovani, tutti con la mascherina. E il pubblico, dalle acconciature avresti detto anni ‘30, chicago, un blub. E invece è accaduto l’altro giorno. Il primo streaming del grande Bob Dylan. Un vero concerto, ma da seguire sul computer, o il telefonino. Prezzo del biglietto 25 dollari, come ad un vero concerto, ma del resto era verissimo. E bellissimo.

Tutto in bianco e nero, in un gioco continuo di ombre, per cantare le sue canzoni degli inizi, puro folk. Come una macchina del tempo che ritorna al giorno zero, ma te lo fa vivere oggi. La piattaforma si chiama Veeps, fondata nel 2017 da Joel e Benji Madden (Joel è anche uno dei fondatori della band pop punk Good Charlotte). Non ho trovato in giro la spiegazione del nome, ma in inglese veep si usa per identificare i vice e immagino che veep stia a significare che il livestreaming è il vice rispetto al concerto dal vivo. Lo supporta, lo sostituisce in caso di emergenza. Come una pandemia.

Quando è arrivata i concerti si sono fermati e chi li organizzava anche. Era il momento dei vice: e così il 19 gennaio 2021 Live Nation, che i concerti li organizza, ha preso la maggioranza di Veeps per offrire ai suoi artisti un modo per continuare ad esibirsi e guadagnare. Ovviamente finora nessuno grande come Dylan, il cui concerto è rimasto online dal 22 al 25 luglio: poi è scomparso, vive nella memoria di chi lo ha visto, come i veri concerti. Non deve essere un caso che la cosa sia avvenuta 56 anni esatti dalla prima esibizione elettrica di Bob Dylan; fischiatissima, ma aprì un genere nuovo, il folk rock. Ieri con il digitale ha rimesso indietro le lancette, portandoci di nuovo nel futuro.