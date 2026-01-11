10.7 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Tecnologia

BNY lancia depositi bancari tokenizzati negli Stati Uniti

Da stranotizie
BNY lancia depositi bancari tokenizzati negli Stati Uniti

BNY, una società di servizi finanziari con radici in uno dei più antichi istituti finanziari degli Stati Uniti, ha lanciato i depositi bancari tokenizzati per i suoi clienti istituzionali. I depositi bancari tokenizzati sono saldi di cassa on-chain o crediti dei depositanti nei confronti di una banca e saranno emessi su una rete blockchain permissioned interna.

I depositi on-chain saranno utilizzati per garantire i requisiti di garanzia e margine, con funzionalità aggiuntive in futuro. BNY ha affermato che con il passaggio dei mercati finanziari globali a un modello operativo sempre attivo, le istituzioni sono alla ricerca di modi più rapidi ed efficienti per trasferire gli asset, con maggiore certezza di settlement, trasparenza, minore attrito e capacità di sbloccare liquidità.

L’iniziativa di BNY rappresenta l’ultimo sviluppo in materia di blockchain da parte di un importante istituto finanziario, in un momento in cui le banche e gli operatori consolidati della finanza tradizionale stanno rinnovando le infrastrutture finanziarie esistenti per soddisfare le esigenze dell’era digitale.

La Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti hanno proposto il passaggio a mercati dei capitali operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affermando che un ulteriore ampliamento degli orari di negoziazione potrebbe allineare meglio i mercati statunitensi alla realtà in evoluzione di un’economia globale sempre attiva.

Il sistema finanziario tradizionale si basa su una complessa rete di intermediari e non opera di notte, nei fine settimana o in determinati giorni festivi, lasciando investitori e trader bloccati nelle loro posizioni quando il mercato è chiuso. La tecnologia blockchain elimina gli intermediari e funziona 24 ore su 24, riducendo i tempi di settlement, i costi di transazione e gli attriti nel commercio transfrontaliero.

La tokenizzazione degli asset reali è uno degli strumenti che consente il funzionamento 24 ore su 24 dei mercati dei capitali in tutte le asset class, compresi gli asset tradizionalmente illiquidi come gli immobili e gli oggetti da collezione. La SEC e la CFTC hanno riconosciuto che i mercati on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la tokenizzazione sono più praticabili per alcune categorie di asset rispetto ad altre.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Pink Floyd Legend a Napoli
Articolo successivo
Stanza del Cinema a Genova
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.