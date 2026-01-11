BNY lancia depositi bancari tokenizzati negli Stati Uniti

BNY, una società di servizi finanziari con radici in uno dei più antichi istituti finanziari degli Stati Uniti, ha lanciato i depositi bancari tokenizzati per i suoi clienti istituzionali. I depositi bancari tokenizzati sono saldi di cassa on-chain o crediti dei depositanti nei confronti di una banca e saranno emessi su una rete blockchain permissioned interna.

I depositi on-chain saranno utilizzati per garantire i requisiti di garanzia e margine, con funzionalità aggiuntive in futuro. BNY ha affermato che con il passaggio dei mercati finanziari globali a un modello operativo sempre attivo, le istituzioni sono alla ricerca di modi più rapidi ed efficienti per trasferire gli asset, con maggiore certezza di settlement, trasparenza, minore attrito e capacità di sbloccare liquidità.

L’iniziativa di BNY rappresenta l’ultimo sviluppo in materia di blockchain da parte di un importante istituto finanziario, in un momento in cui le banche e gli operatori consolidati della finanza tradizionale stanno rinnovando le infrastrutture finanziarie esistenti per soddisfare le esigenze dell’era digitale.

La Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti hanno proposto il passaggio a mercati dei capitali operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affermando che un ulteriore ampliamento degli orari di negoziazione potrebbe allineare meglio i mercati statunitensi alla realtà in evoluzione di un’economia globale sempre attiva.

Il sistema finanziario tradizionale si basa su una complessa rete di intermediari e non opera di notte, nei fine settimana o in determinati giorni festivi, lasciando investitori e trader bloccati nelle loro posizioni quando il mercato è chiuso. La tecnologia blockchain elimina gli intermediari e funziona 24 ore su 24, riducendo i tempi di settlement, i costi di transazione e gli attriti nel commercio transfrontaliero.

La tokenizzazione degli asset reali è uno degli strumenti che consente il funzionamento 24 ore su 24 dei mercati dei capitali in tutte le asset class, compresi gli asset tradizionalmente illiquidi come gli immobili e gli oggetti da collezione. La SEC e la CFTC hanno riconosciuto che i mercati on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la tokenizzazione sono più praticabili per alcune categorie di asset rispetto ad altre.