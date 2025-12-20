BMW lancia nuove app M per l’esperienza di guida sportiva

Il marchio bavarese BMW compie un ulteriore passo nella trasformazione digitale dell’esperienza di guida sportiva con l’introduzione delle nuove app BMW M. Non si tratta di semplici aggiornamenti software, ma di un vero e proprio ampliamento dell’ecosistema M, pensato per offrire ai clienti un rapporto ancora più diretto e personale con la vettura.

L’obiettivo di BMW M è rendere la guida più coinvolgente, mettendo a disposizione del conducente informazioni avanzate, strumenti di analisi delle prestazioni e contenuti multimediali esclusivi. Le nuove applicazioni BMW M sono integrate nel BMW Digital Premium Package, che rappresenta il contenitore tecnologico all’interno del quale il marchio sviluppa le sue soluzioni digitali più avanzate.

Tra le novità più significative spicca M Cockpit, l’app che trasforma il display centrale in una vera e propria plancia digitale M, mostrando in tempo reale dati relativi alla dinamica del veicolo. Inoltre, è stata introdotta M Drag Meter, un’app pensata per aggiungere una componente ludica e prestazionale all’esperienza di guida, e M Channel, il primo canale multimediale BMW M integrato direttamente nell’auto, che offre contenuti video on-demand interamente dedicati al mondo M.

La BMW M Community si estende oltre l’auto con l’integrazione nella app My BMW, creando un ecosistema che accompagna il cliente nella vita quotidiana. Con le nuove app BMW M, il marchio dimostra come la digitalizzazione non sia un elemento accessorio, ma una componente centrale della strategia futura. La possibilità di estendere queste funzionalità ad altri modelli M apre la strada a un’esperienza sempre più personalizzata e coerente con il DNA sportivo del marchio.