BMW Digital Key: Innovazione e Umorismo a Tutta Guida

BMW ha introdotto la Digital Key e la Digital Key Plus, innovazioni che eliminano la necessità di una chiave fisica, permettendo di avviare il veicolo tramite Apple Watch. Questa novità fa parte di una campagna pubblicitaria che unisce tecnologia e umorismo, evidenziando come le nuove funzionalità semplifichino la vita degli automobilisti.

La campagna include sei brevi video divertenti. In uno di questi, un uomo con pantaloni aderenti e senza tasche riesce a sbloccare una BMW X3 semplicemente usando lo smartwatch. Un altro video presenta un automobilista alla guida di una BMW i5, che può arricciare i baffi e indossare occhiali da sole grazie alla tecnologia Motorway Assistant, che consente una guida automatizzata di livello 2+. Anche se il conducente deve mantenere la responsabilità, in alcune situazioni non è necessario avere le mani sul volante.

In un terzo video, un cane alla guida di una BMW X5 utilizza la funzione Remote Control Parking, mentre la proprietaria, all’esterno del veicolo, lo guida tramite l’app My BMW. Questo mostra come l’intelligenza umana e artificiale possano lavorare insieme per facilitare le manovre di parcheggio.

BMW continua quindi a innovare nel settore automobilistico, proponendo soluzioni che uniscono praticità e sicurezza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.mobilita.news