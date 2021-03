Morgan conferma la reunion dei Bluvertigo in un’intervista: ecco la prima foto social del gruppo nuovamente insieme.

La reunion dei Bluvertigo? Si farà. Dopo i rumor buttati un po’ lì e gli indizi social di Morgan, è arrivata in sostanza l’ufficialità. In un’intervsita rilasciata a Giancarlo Dotto per Diva e Donna, il cantautore brianzolo ha ammesso che il gruppo è tornato insieme e che presto uscirà un nuovo album. Ecco le dichiarazioni del 48enne Castoldi, tornato a tempo pieno a dedicarsi alla musica.

Morgan conferma la reunion dei Bluvertigo

Prolifico più che mai, Morgan ha ammesso nell’intervista di aver scritto tantissime canzoni nell’ultimo anno. Una quantità inenarrabile di brani che potrebbe confluire anche nel nuovo lavoro insieme allo storico gruppo.

Morgan

Spiega l’artista brianzolo: “Ho chiamato i Bluvertigo e gli ho detto: ‘Ragazzi, che vogliamo fare? Qui ci sono pezzi in esubero. Dobbiamo ripartire con la band“. E a quanto pare gli altri membri del gruppo, Andy, Sergio Carnevale e Livio Magnini, stavolta hanno accettato la ‘corte’ del frontman. Lo conferma una foto pubblicata su Facebook il 25 marzo:

L’ultimo album dei Bluvertigo

La storica formazione di Acidi e basi hanno pubblicato il loro ultimo disco insieme ormai più di vent’anni fa, nel 1999, Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85. Già negli anni Dieci si erano riformati, dando vita a due tournée e partecipando, tra l’altro, non solo al Concerto del Primo Maggio nel 2015, ma anche a Sanremo nel 2016 con il brano Semplicemente, che avrebbe dovuto anticipare un nuovo disco. Un disco rimasto però in un cassetto, almeno fino a ora. Vedremo se il nuovo lavoro riprenderà il percorso sospeso cinque anni fa o se sarà una vera e propria ripartenza per la storica formazione.