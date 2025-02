BLUR: VERSO LA FINE al cinema dal 24 al 26 febbraio

A febbraio, dal 24 al 26, arriva nelle sale italiane “Blur: To the End”, un documentario che racconta il ritorno della band simbolo del Britpop. Diretto da Toby L., noto per “Knebworth 22” su Liam Gallagher, il film offre uno sguardo intimo sulla reunion del gruppo guidato da Damon Albarn. Il lungometraggio segue i Blur durante il 2023, anno in cui hanno sorpreso il pubblico con il loro primo album in otto anni, “The Ballad of Darren”, e i concerti sold out al Wembley Stadium. Grazie a un accesso totale, il documentario esplora la dinamica tra i membri storici – Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree – e il loro legame speciale che dura da oltre tre decenni.

Tra performance live, sessioni in studio e momenti di backstage, “Blur: To the End” si unisce ad altri documentari sulla band, come “Starshaped”, “No Distance Left to Run” e “New World Towers”. Il film celebra il percorso musicale di una delle band più influenti della scena britannica e mondiale, evidenziando il loro impatto duraturo sulla cultura musicale contemporanea.

L’anteprima nazionale si terrà il 21 febbraio alle 21:00 al Cinema Massimo di Torino, come film di apertura dell’undicesima edizione di SEEYOUSOUND – International Music Film Festival, l’unico festival italiano dedicato interamente al cinema musicale. Successivamente, il documentario sarà proiettato in tutto il Paese dal 24 al 26 febbraio in versione originale sottotitolata, distribuito da Adler Entertainment.