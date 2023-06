Blumtal Lenzuolo con Angoli Una Piazza e Mezza in Cotone, 120 x 190-120 x 200 fino a 25/30cm, 150g/m², Lenzuola 1 Piazza e Mezza, Lenzuola Sotto, 1 Pezzo, Grigio

Descrizione prodotto

Blumtal vuole arricchire la vita di tutti i giorni con oggetti belli. Per noi “bello” significa offrire prodotti con la massima funzionalità e piacevoli da guardare, a condizioni eque.

Morbido ed elastico Lenzuola con angoli perfetti

Queste lenzuola con angoli attirano l’attenzione in ogni camera da letto! Sono morbide e particolarmente elastiche, per questo aderiscono perfettamente al tuo materasso. Con Blumtal puoi essere sicuro: le nostre lenzuola sono state testate per sostanze nocive secondo lo STANDARD 100 di OEKO-TEX (codice n. 20.0.23116).

Resistenza assicurata

La fascia elastica di queste lenzuola con angoli impedirà sempre che scivolino, anche se hai il sonno irrequieto!

Lo standard qualitativo Blumtal

Vogliamo aiutarti a rendere la tua vita quotidiana più facile e più bella con i nostri prodotti. Per poterlo garantire, la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti è ovviamente sempre la priorità di Blumtal: testiamo l’intera gamma secondo standard rigorosi. A tal fine, eseguiamo test in loco negli stabilimenti di produzione e collaboriamo con partner come OEKO-TEX e laboratori specializzati per prodotti certificati. Con Blumtal puoi sentirti sicuro: i nostri prodotti sono fatti per stare con te.

LENZUOLA SOTTO PER MATERASSI FINO A 25CM DI SPESSORE: il nostro lenzuolo sotto con angoli una piazza e mezza cotone si adatta perfettamente a tutti materassi fino a 25cm di spessore, a cui si aggiungono circa 5cm che andranno sotto il materasso per tenerlo in posizione. Hai scelto la taglia: 120x200cm, per materassi con spessore fino a: 25cm

LENZUOLA CERTIFICATE OEKO-TEX, SENZA PIEGHE E SENZA PELUCCHI: grazie alla speciale tecnica di filatura e rifinitura del cotone 150 g/m², le lenzuola singolo 100% cotone, non lasciano quei fastidiosi pelucchi anche dopo molti lavaggi e una volta messi sul materasso non vedrai alcuna piega grazie alla finitura spazzolata. Le nostre lenzuola con angoli sono anche testate contro sostanze nocive e sono certificate OEKO-TEX – n. 20.0.23181

NON SI RESTRINGERANNO E NON SBIADIRANNO: il cotone delle nostre lenzuola letto una piazza e mezza cotone viene lavorato in modo da essere resistente a qualsiasi restringimento e allo scolorimento, aumentando la longevità del lenzuolo sotto con angoli. Qualità PREMIUM grazie ad una grammatura di ben 150g/m², che si traduce in una trama più fitta .

LENZUOLA SEMPRE PULITE E MORBIDISSIME – LAVAGGI A 60°: le lenzuola con angoli una piazza e mezza lavabili in lavatrice a 60 gradi, e possono essere asciugate in asciugatrice a bassa temperatura, senza rischio di restringimento e di scolorimento. La morbidezza delle nostre lenzuola in cotone renderà le tue notti indimenticabili.

