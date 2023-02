Blukar Adattatore USB C a USB [3 Pezzi],Alta Velocità e Sincronizzazione Dati Adattatore Connettore Caricatore Tipo C Femmina a USB A Maschio Compatibile con iPhone 11/12/13/XR,iPad Air 4/Pro,Galaxy

Descrizione prodotto

【Ampia Compatibilità】 L’adattatore da USB-C a USB-A collega i dispositivi USB C (cavo USB C / memory stick / HUB USB C, ecc.) a un laptop / caricabatterie con una porta USB-A. Compresi iPhone, iPad, Huawei, Google Pixel, OnePlus, ecc. L’ampia compatibilità consente di sfruttare appieno i dispositivi USB meno recenti.

【Trasferimento e Ricarica】 Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps e fornisce anche una potenza di uscita sufficiente per caricare il dispositivo. (Notare la limitazione: questo prodotto non è compatibile con i caricabatterie MagSafe e non supporta la trasmissione del segnale video.

【Plug and Play】 Non è necessario installare alcun driver/software, goditi la trasmissione di dati ad alta velocità e la ricarica sempre e ovunque, vero plug and play.

【Robusto ed Elegante】 Alloggiamento in alluminio smerigliato di alta qualità, connettori nichelati, non facili da rompere o piegare. L’adattatore ha un’elevata resistenza alla corrosione e una buona conduttività elettrica. E l’aspetto è alla moda, la praticità e l’estetica sono tutti presi in considerazione.

【Piccolo e Confezione da 3】 Riceverai 3 * adattatori da USB-C a USB-A di alta qualità a un prezzo conveniente. L’adattatore Blukar è piccolo, elegante e facile da trasportare, quindi puoi usarlo separatamente da casa e dall’ufficio.