Bluetooth 5.4 In Ear Headphones | 40H, ENC, IP7 Waterproof

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €129.99 – €23.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Bluetooth 5.4 In Ear Headphones, Bluetooth 3D Bass Stereo Earphones with 4 Mics ENC Noise Cancellation, 40 Hours Wireless Headphones LED Display USB-C IP7 Waterproof Wireless Headphones for iOS

Cuffie In Ear Bluetooth 5.4: Qualità e Comfort senza Compromessi

Scopri l’esperienza musicale definitiva con le our BlueTooth 5.4 In Ear Headphones. Progettate per gli amanti della musica, queste cuffie wireless offrono un suono straordinario, insieme a una serie di tecnologia all’avanguardia.

Suono di Alta Qualità e Chiamate Cristalline

Grazie al chip Bluetooth 5.4 avanzato, la connessione è ora più stabile e veloce. Le cuffie sono dotate di un’unità driver da 14.2mm che offre bassi potenti e alti cristallini, garantendo una qualità audio equilibrata. Inoltre, la tecnologia di cancellazione del rumore ENC riduce efficacemente fino all’85% del rumore ambientale, assicurando chiamate chiare anche in situazioni affollate.

Lunga Durata della Batteria e Display LED

Con un’autonomia di utilizzo fino a 40 ore grazie alla custodia di ricarica, queste cuffie ti accompagneranno per tutto il giorno. Una singola carica offre fino a 8 ore di riproduzione. Il pratico display LED ti permette di monitorare in tempo reale la carica rimanente, mentre la tecnologia di ricarica rapida USB-C ti consente di ricaricare completamente la custodia in appena 1,5 ore.

Design Ergonomico e Impermeabilità IP7

Le cuffie sono progettate ergonomicamente per una vestibilità comoda e sicura, ideali per ogni attività. Pesano solo 3.5g ciascuna, rendendole perfette per l’uso prolungato. Inoltre, la tecnologia nano IP7 le rende resistenti a spruzzi, sudore e pioggia, per accompagnarti in ogni momento della giornata.

Controllo Touch Avanzato e Ampia Compatibilità

Grazie ai sensori touch ad alta precisione, puoi facilmente gestire riproduzione, volume, tracce e chiamate con un semplice tocco. Le cuffie sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone, tablet e laptop.

Vantaggi Pratici:

Fino a 40 ore di utilizzo per un divertimento senza interruzioni.

Resistenza all’acqua IP7, per usarle anche sotto la pioggia o in palestra.

Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza musicale. Scegli le Bluetooth 5.4 In Ear Headphones e lasciati avvolgere dalla musica!