Bluetooth 5.4 In-Ear Cuffie: 40h A Batteria, ENC, Waterproof

Cuffie Bluetooth 5.4 In-Ear: Musica e Chiarezza al Tuo Orecchio

Scopri l’esperienza musicale definitiva con le nostre cuffie Bluetooth 5.4 In-Ear, progettate per chi ama vivere la musica a 360 gradi. Grazie al chip Bluetooth 5.4, puoi godere di una connessione rapida e stabile, con un consumo energetico ridotto e una qualità del suono superiore.

Suono Immersivo e Chiamate Cristalline

Le cuffie A97 sono dotate di driver da 14,2 mm che offrono bassi potenti e alti cristallini. Con la tecnologia ENC, il rumore di fondo viene ridotto fino all’85%, garantendo chiamate chiare anche in ambienti affollati.

Autonomia e Caricamento Rapido

Con un’autonomia fino a 40 ore, queste cuffie possono accompagnarti per tutto il giorno. Enjoy 8 ore di riproduzione con una singola carica, e utilizza la custodia per ricaricare rapidamente le cuffie in solo 1,5 ore grazie alla tecnologia USB-C.

Comfort e Resistenza all’Acqua

Realizzate per il massimo comfort, il design ergonomico delle cuffie si adatta perfettamente alle tue orecchie, riducendo la pressione durante l’usura prolungata. Inoltre, con una classificazione IP7, queste cuffie sono resistenti a schizzi e sudore, perfette per l’attività fisica.

Vantaggi Pratici:

  • Controllo touch altamente preciso per una gestione semplice di musica e chiamate.
  • Compatibilità universale con dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone, tablet e laptop.

Non perdere l’occasione di elevare la tua esperienza musicale. Scegli ora le cuffie Bluetooth 5.4 In-Ear e porta la tua musica sempre con te!

