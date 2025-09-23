Blues in Campus: Musica e Scienza per il Futuro Sostenibile

Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà la prima edizione del festival Blues in Campus, un evento che unisce musica e scienza per affrontare temi sociali e ambientali, come il cambiamento climatico e la sostenibilità. Programma e attività mirano a coinvolgere artisti di fama internazionale, esperti e studenti universitari in laboratori interdisciplinari.

Il festival, realizzato presso l’Università di Tor Vergata, offrirà spazi per giovani musicisti, incoraggiando nuove sfide professionali. Villa Mondragone, sede dell’ateneo, sarà il palcoscenico ideale per questa iniziativa, frutto della collaborazione tra docenti e studenti di Musicologia e Ingegneria, sotto la direzione artistica di Mario Donatone.

Il programma prevede venticinque eventi, con concerti e incontri, a partire dal 3 ottobre con la blueswoman Demetria Taylor e il Jim Barbiani Trio. Il 4 ottobre si esibirà Lello Panico, seguito da Sandro Joyeux, che porterà un mix di ritmi africani e reggae. La rassegna culminerà il 5 ottobre con Veronica Sbergia e Max De Bernardi e il gran finale della Pablo “Mezcla” Menéndez Band, che presenterà la sua musica innovativa e coinvolgente.

Accanto alla musica, ci saranno anche eventi scientifici. Il 3 ottobre avrà luogo l’intervento del compositore Giorgio Battistelli sul tema del cambiamento climatico. La giornata successiva vedrà il climatologo Luca Mercalli discutere del clima attuale, mentre il 5 ottobre si terranno due appuntamenti con Sandro Portelli e Ignazio Macchiarella, esplorando il rapporto tra musica e impegnativa civica.

I workshop sono gratuiti, mentre i concerti serali costano 10 euro, con abbonamenti disponibili. I biglietti possono essere acquistati al botteghino o su Eventbrite.