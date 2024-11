BLUE: Tour del 25° anniversario con due concerti in Italia nel 2026 [Info e biglietti]

I Blue hanno entusiasmato il pubblico durante il concerto di ieri sera all’Unipol Forum di Milano, dove hanno annunciato un evento speciale: il THE 25th ANNIVERSARY TOUR with guests, il tour che celebra i 25 anni di carriera della band, farà tappa in Italia nel novembre 2026. Dopo il recente successo con sold out nei loro concerti, i Blue si preparano a un evento unico per commemorare un quarto di secolo di musica e successi.

Formatisi a Londra nel 2000, i membri Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe hanno conquistato il pubblico internazionale con le loro hit indimenticabili, totalizzando oltre 15 milioni di dischi venduti. Hanno collocato numerosi singoli ai vertici delle classifiche UK e hanno collaborato con leggende della musica come Elton John e Stevie Wonder. Tra i vari premi ricevuti, i Blue possono vantare due BRIT Awards, rispettivamente per il Best British Breakthrough Act e per il Best British Pop Act.

Il THE 25th ANNIVERSARY TOUR with guests si preannuncia come un’opportunità imperdibile per i fan di rivivere le canzoni che hanno segnato la storia della band e che continuano a emozionare il pubblico di tutto il mondo. Gli appassionati italiani di musica pop non vorranno perdere questa occasione di celebrare una delle band britanniche più ammirate degli ultimi anni.

Le date del tour in Italia sono programmate per il 13 e il 14 novembre 2026, entrambe presso l’Unipol Forum di Milano. I fan possono già trovare informazioni e acquistare i biglietti per essere parte di questo evento straordinario.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile seguire i Blue sui loro profili social ufficiali su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, dove vengono condivise le ultime notizie riguardanti la band e il tour. Con il grande entusiasmo per il tour commemorativo, i concerti in Italia promettono di essere un viaggio musicale ricco di emozioni e ricordi, dedicato a tutti coloro che hanno seguito la carriera dei Blue nel corso degli anni.