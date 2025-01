Blue Monday: cos’è e perché è oggi

Come ogni gennaio, torna il Blue Monday, considerato il ‘giorno più triste dell’anno’, che quest’anno cadrà il 20 gennaio. Le ragioni di questa tristezza sono legate al clima rigido, alla conclusione delle festività e al ritorno alla quotidianità. La data varia ogni anno, essendo il terzo lunedì di gennaio, e fu definita dal dottor Cliff Arnall nel 2005 attraverso un’equazione matematica. Dopo le festività natalizie, molte persone si sentono giù di morale, e il prossimo periodo di vacanza sembra lontano.

Un’analisi di ProntoPro ha evidenziato che gennaio è un mese critico per la salute mentale, con un aumento delle richieste di consulenze psicologiche durante la settimana del Blue Monday. Nel gennaio 2023, le domande di aiuto psicologico hanno raggiunto il 28%, con un picco nella settimana del Blue Monday. Questo trend è stato registrato anche negli anni precedenti, con percentuali significative di richieste concentrate in questo periodo.

Particolarmente attiva è la Generazione Z, con il 44% di chi cerca uno psicologo di età compresa tra 19 e 25 anni. Questa generazione mostra un notevole interesse per il benessere mentale, mentre i Millennial contribuiscono al 26% delle richieste. Al contrario, le persone sopra i 51 anni tendono a trascurare maggiormente la salute mentale. David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, sottolinea l’importanza di essere consapevoli di questo malessere e suggerisce attività per contrastare la tristezza, come socializzare o praticare sport. In caso di difficoltà, raccomanda di rivolgersi a un professionista.