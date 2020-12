Le Spice Girls nel 2019 e adesso un’altra storica band inglese sta pianificando la reunion. Duncan James in un’intervista rilasciata al The Sun ha rivelato che nel 2021 i Blue molto probabilmente torneranno insieme.

“Certo che penso al nostro futuro. Avevamo intenzione di tornare per il nostro 20° anniversario, ma in questo periodo il lockdown ha reso difficile incontrarsi e lavorare. Non è certo stato un periodo facile. Posso dirvi però che ci sarà qualcosa, diciamo che in cantiere ci sono delle cose visto che siamo ancora tutti e 4 grandi amici”.

Felice per questo ritorno, a patto che sia accompagnato da un bel servizio fotografico come quello del 2012 per Attitude…

Anche una fonte vicina alla band ha confermato il comeback dei Blue.

“Anche se si sono sciolti e hanno fatto cose individuali, i Blue avranno sempre un posto speciale in tutti i cuori dei membri della band. Si sentono davvero orgogliosi di aver superato la prova del tempo e molte delle loro canzoni sono ancora trasmesse alla radio adesso. Arrivare a un traguardo enorme come il loro ventesimo anniversario non è qualcosa che potrebbero permettersi di far passare senza celebrazione. Sono davvero orgogliosi di ciò che hanno ottenuto. I fan dovranno aspettare per capire se torneranno con nuova musica o meno, ma con un catalogo così ricco di successi nel loro curriculum non è qualcosa su cui la band si sente ancora sotto pressione e sui cui prendere una decisione. Sanno di avere una fedele base di fan che amano intrattenere, quindi è sicuro dire che sarà una un 2021 ricco di uno stravagante Blue”.

ma ve li ricordate i BLUE duncan, lee, antony e simon? e quando cantavano ‘one love is all we need..’ ? — Jenna (@heiobrien) November 17, 2012

Fonte: Daily Mail, The Sun, Soundsblog