C’è chi a 9 anni per il compleanno chiede Emiglio Robot, chi la Playstation e chi un Grammy. Questo è il caso di Blue Ivy che ha appena ricevuto il suo primo Grammy dai genitori dalla Recording Academy.



Ovviamente sto giocando, la piccolina in quanto figlia di due divinità era ovvio che venisse omaggiata di un mini grammofono dorato e così è stato. Blue Ivy ha trionfato nella categoria di ‘Miglior Video Musicale’, con Brown Skin Girl, che fa parte del progetto The Lion King: The Gift.

E adesso ricordate che la piccina ha più Grammy di Katy Perry, Lana Del Ray e Nicki Minaj (giuro che sto ridendo mentre lo scrivo).

D’ora in poi vi rivolgerete a Blue Ivy come “Vincitrice di un #GRAMMYs , Blue Ivy”. pic.twitter.com/6dupn4o9Zc — Beyoncé Schizofrenica (@bschizofrenica) March 14, 2021

“BROWN SKIN GIRL” di Beyonce ,#BlueIvy e WizKidayo ha vinto il premio come miglior video musicale del 2020 ai #Grammys pic.twitter.com/9hraTdL5tU — news dei vip (@news_dei_vip) March 14, 2021

La cerimonia dei Grammy 2021 non è ancora iniziata ufficialmente, ma diversi premi sono già stati assegnati, per questo sappiamo di Blue Ivy, che però non è la sola ad aver già ricevuto l’award. Anche Lady Gaga e Ariana Grande hanno vinto un premio, battendo la concorrenza nella categoria ‘Miglior Duetto’

Brown Skin Girl: il video con Blue Ivy.