Al parco, mentre si nuota o in una riunione di lavoro facendo volteggiare nell’aria un palloncino. È il Blue Balloon, protagonista e simbolo di una campagna di sensibilizzazione patrocinata dalle associazioni di pazienti AGD Italia, ANIAD, Diabete Forum, FAND e FDG e promossa da Medtronic sul diabete di tipo 1 che interessa circa 300mila italiani e può insorgere già nell’infanzia o durante l’adolescenza. L’8 aprile parte la seconda fase della campagna, con la challenge #T1DBALLOONCHALLENGE. Obiettivo: ricordare a tutti, ma soprattutto alle persone con diabete di tipo 1 e ai loro familiari, che un corretto approccio alla gestione della malattia permette di condurre una vita normale e libera.

Il diabete giovanile

Nel diabete di tipo 1 il pancreas non produce insulina e diventa necessario iniettarla ogni giorno e per tutta la vita. In genere, insorge nell’infanzia o nell’adolescenza, ma può manifestarsi anche negli adulti. In Italia si manifesta ogni anno in 8.1 bambini su 100.000 ed è una condizione cronica dalla quale non si guarisce ma si può controllare rispettando la terapia insulinica, seguendo una dieta sana e impegnandosi nell’attività fisica.

I fattori di rischio

Le persone affette da diabete di tipo 1, oltre agli aspetti legati alla gestione pratica della patologia, si trovano ad affrontare una sfida quotidiana contro lo stigma che li investe in quanto persone che vivono questa condizione cronica provando senso di colpa, vergogna, giudizio sociale negativo, stereotipi, esclusione, rifiuto e discriminazione. “Sappiamo che tra i fattori che contribuiscono alla comparsa del diabete di tipo 1 ci sono quelli genetici, immunitari e ambientali”, spiega Emilio Augusto Benini, presidente di FAND. “Esistono persone con una predisposizione ereditaria a sviluppare la patologia con cui oggi si può convivere con una cura e un’attenzione costante. Per questo è fondamentale che i Team Diabetologici siano messi nelle condizioni di effettuare un’educazione terapeutica sistemica e permanente finalizzata all’uso dei nuovi farmaci e nuove tecnologie, dei corretti stili di vita, per consentire alla persona con diabete un corretto autocontrollo ed automonitoraggio della glicemia che ha un ruolo fondamentale nella gestione della malattia permettendo di vivere una vita normale sotto tutti gli aspetti”.

L’impatto sulla qualità di vita

Anche se negli ultimi 20 anni sono stati fatti molti passi avanti nella cura del diabete di tipo 1, questa patologia incide ancora in maniera importante sulle abitudini e sul vissuto quotidiano di chi ne è affetto. “Il paziente con diabete, in particolare il bambino/giovane, deve infatti porre continuamente attenzione alle variazioni dei livelli di glicemia e gestire in maniera controllata l’alimentazione e l’attività fisica che, insieme alla terapia insulinica, costituiscono i pilastri fondamentali della cura”, evidenzia Gianni Lamenza, presidente di AGD Italia.

L’evoluzione tecnologica

Oggi l’evoluzione della tecnologia fornisce strumenti in grado di monitorare in continuo la glicemia e di automatizzare la somministrazione dell’insulina semplificando la gestione della terapia e migliorando sensibilmente la qualità di vita delle persone. “Da quasi 40 anni ci occupiamo di diabete di tipo 1 sviluppando tecnologie che permettono di controllare continuamente il livello di glucosio e di gestire sempre meglio l’infusione automatica di insulina con tecnologie sempre più automatizzate grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale”, spiega Luigi Morgese, Business Director della Divisione Diabete di Medtronic Italia. “Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile raggiungere un obiettivo ambizioso, il Time in Range (TIR), cioè il tempo in cui la propria glicemia è in un range di normalità, di circa l’80% ma noi puntiamo al 100% per far volare via questo palloncino”, aggiunge Morgese.

La campagna

La campagna emozionale ideata mostra scene di vita quotidiana: una mamma che si stiracchia nel letto mentre picchietta con i piedi un palloncino; una famiglia che gioca con i figli al parco e amiche che parlano tra loro ma sempre facendo volteggiare il Blue Balloon. Sono alcune delle scene che compongono il “Video Hero”, disponibile nella sezione del sito Medtronic dedicata ad approfondimenti sulla patologia.

L’elemento chiave della campagna è un palloncino blu, da tenere costantemente in equilibrio: un’attività ininterrotta che può essere influenzata da molte variabili e situazioni che ne rendono difficile il controllo proprio come il diabete di tipo 1. “Per lavoro siamo in contatto quotidiano con le persone affette da diabete di tipo 1 insulino-dipendente”, spiega Morgese. “Con questa campagna vogliamo creare sensibilità su questa patologia cronica, abbattere lo stigma e i pregiudizi radicati nel sociale. Spesso si pensa che il diabete di tipo 1 abbia a che fare con l’eccesso di cibo e le cattive abitudini alimentari, ma non è affatto così e chi ne soffre deve assumere insulina per tutta la vita”.

IMMAGINE MORGESE

Un video per immedesimarsi nel paziente

Nel video è rappresentata metaforicamente la quotidianità di chi è affetto da questa patologia: in ogni azione compiuta, la persona con diabete deve sempre tenere a mente l’importanza della gestione della propria condizione, che si traduce nel controllo dell’insulina e delle variazioni dei suoi valori nel proprio organismo. “Abbiamo scelto l’analogia del palloncino blu da tenere sospeso per aria – prosegue Morgese – perché chi vive con questa patologia ha una presenza costante della malattia tanto che compie almeno 140 gesti al giorno legati alla gestione del diabete per tutta la vita e questo comporta un carico non solo a livello pratico ma anche a livello emotivo”. Con il gioco del palloncino si vuole far sì che chi guarda si immedesi in chi, avendo il diabete di tipo 1, deve pensare costantemente alla propria condizione anche durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

VIDEO

La challenge

La campagna Blue Balloon è animata anche da personaggi noti sul web e non solo che hanno scelto di prestare la propria voce alla campagna ricondividendo il “Video Hero” per sensibilizzare le proprie community sulle complessità di questa patologia e sull’importanza di un sostegno adeguato affinché le persone in questa condizione possano vivere una vita vera. Proprio con il coinvolgimento degli influencer parte l’8 aprile la seconda fase della campagna, con la challenge #T1DBALLOONCHALLENGE: gli influencer proveranno in prima persona a sorreggere un palloncino mentre svolgono attività quotidiane e potranno farlo grazie al filtro creato ad hoc per la campagna che consentirà di riprendersi mentre un palloncino blu fluttua sullo schermo. Con il filtro sarà inoltre possibile stimolare contenuti creati dagli utenti per permettere a quante più persone possibili di partecipare alla challenge.