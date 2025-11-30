Blubby The Narwhal, Cucciolo Elettronico

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€19.99 – €14.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
Hasbro, Blubby The Narwhal, Electronic Puppy Stress Relief
Scopri Blubby il Narvalo, il tuo nuovo amico elettronico!
Blubby è un cucciolo di narvalo elettronico che ha bisogno del tuo amore e delle tue cure per vivere. un giocattolo interattivo, un amico digitale e uno strumento di sollievo dallo stress, tutto in uno. Con un’altezza di 6,8 cm, Blubby è il compagno di giochi perfetto per bambini e adulti alike.
Interagisci con Blubby per riempire il suo cuore di amore
Il cuore elettronico di Blubby si riempie di amore quando interagisci con lui. Scopri cosa gli piace e cosa non gli piace, e scopri nuove reazioni e suoni. Più giochi con Blubby, più interazioni sbloccherai. Ecco alcuni vantaggi pratici di Blubby:
- Portatile e facile da usare: Blubby è un giocattolo elettronico portatile che può essere portato ovunque.
- Interattivo e divertente: Blubby ha più di 70 suoni, luci e reazioni diverse, e interagisce con altri Nano-mal (venduti separatamente).
- Modalità silenziosa: Blubby ha una modalità silenziosa che può essere attivata premendo il naso per 2 secondi.
- Festa con musica e luci: quando il cuore di Blubby è pieno, si illumina e suona una canzone.
Cosa puoi fare con Blubby?
- Carezzalo toccando il suo arco
- Fallo ballare muovendo le sue braccia
- Davigli da mangiare premendo la sua bocca
- Capovolgi e scuotilo per scoprire nuove reazioni
Unisciti alla festa Nano-mal!
Unisci Blubby con altri Nano-mal (venduti separatamente) e scopri come interagiscono tra loro con luci, suoni e frasi nella loro lingua inventata, il Nanish.
Acquista Blubby il Narvalo oggi stesso e scopri il piacere di avere un amico elettronico che ti accompagna sempre!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 - €14.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Hasbro, Blubby The Narwhal, Electronic…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €12.99 - €10.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Sky Rider | Building &…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 - €16.99 ⭐ Valutazione: / 5 Ravensburger - Disney Lorcana TCG Set…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €16.56 - €15.73 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 VALSOLE Orthopaedic Insoles Arch Support,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €22.22 - €18.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Bluetooth Headphones Sport 5.4 In…