10 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Offerte

Blubby The Narwhal, Cucciolo Elettronico

Da stranotizie
Blubby The Narwhal, Cucciolo Elettronico

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €19.99 – €14.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

Hasbro, Blubby The Narwhal, Electronic Puppy Stress Relief

Scopri Blubby il Narvalo, il tuo nuovo amico elettronico!

Blubby è un cucciolo di narvalo elettronico che ha bisogno del tuo amore e delle tue cure per vivere. un giocattolo interattivo, un amico digitale e uno strumento di sollievo dallo stress, tutto in uno. Con un’altezza di 6,8 cm, Blubby è il compagno di giochi perfetto per bambini e adulti alike.

Interagisci con Blubby per riempire il suo cuore di amore

Il cuore elettronico di Blubby si riempie di amore quando interagisci con lui. Scopri cosa gli piace e cosa non gli piace, e scopri nuove reazioni e suoni. Più giochi con Blubby, più interazioni sbloccherai. Ecco alcuni vantaggi pratici di Blubby:

  • Portatile e facile da usare: Blubby è un giocattolo elettronico portatile che può essere portato ovunque.
  • Interattivo e divertente: Blubby ha più di 70 suoni, luci e reazioni diverse, e interagisce con altri Nano-mal (venduti separatamente).
  • Modalità silenziosa: Blubby ha una modalità silenziosa che può essere attivata premendo il naso per 2 secondi.
  • Festa con musica e luci: quando il cuore di Blubby è pieno, si illumina e suona una canzone.

Cosa puoi fare con Blubby?

  • Carezzalo toccando il suo arco
  • Fallo ballare muovendo le sue braccia
  • Davigli da mangiare premendo la sua bocca
  • Capovolgi e scuotilo per scoprire nuove reazioni

Unisciti alla festa Nano-mal!

Unisci Blubby con altri Nano-mal (venduti separatamente) e scopri come interagiscono tra loro con luci, suoni e frasi nella loro lingua inventata, il Nanish.

Acquista Blubby il Narvalo oggi stesso e scopri il piacere di avere un amico elettronico che ti accompagna sempre!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Blubby The Narwhal, Cucciolo Elettronico

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 - €14.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Hasbro, Blubby The Narwhal, Electronic…

Sky Rider Set Costruzione Avventura 71976

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €12.99 - €10.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Sky Rider | Building &…

Disney Lorcana TCG Set 10: 60 carte da collezione

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 - €16.99 ⭐ Valutazione: / 5 Ravensburger - Disney Lorcana TCG Set…

Solette Ortopediche per Piedi Piani

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €16.56 - €15.73 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 VALSOLE Orthopaedic Insoles Arch Support,…

Cuffie Bluetooth Sport 5.4, Impermeabili IP7

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €22.22 - €18.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Bluetooth Headphones Sport 5.4 In…

Articolo precedente
Graphic Designer e Digital Creator a tempo pieno per PMI a Milano con progetto di re-branding completo
Articolo successivo
Oroscopo: i 5 segni più fortunati dal 1 al 7 dicembre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.