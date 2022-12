Bloody Mary di Lady Gaga scala le classifiche di tutto il mondo

Born This Way è uno degli album pop più belli del nuovo millennio e al suo interno ci sono diverse perle mai estratte come singolo e una di questa è sicuramente Bloody Mary. Il pezzone di Lady Gaga però ha avuto finalmente giustizia ed è risorto ad 11 anni dal suo rilascio. Tutto è nato perché i fan della serie Mercoledì, di Tim Burton hanno associato il brano della Germanotta ad una scena in cui la protagonista balla e i video in questione sono diventati virali. Proprio com’è successo a Running Up That Hill A Deal with God (che grazie a Stranger Things ha avuto un successo clamoroso a 37 anni dalla data di pubblicazione), anche Bloody Mary ha iniziato la sua scalata di tutte le classifiche mondiali, da iTunes, Spotify ad Apple Music. Il brano del 2011 è anche nella top 10 delle ricerche Shazam in ben 25 paesi, Italia compresa!

E adesso godiamoci questa risurrezione e andiamo tutti ad ascoltare Bloody Mary (così’ la Germanotta magari si sveglia e fa qualcosa).



Quindi cara Gaga…

Questo successo improvviso di Bloody Mary dopo 11 anni veramente un toccasana. pic.twitter.com/q6fNdB97h9 — tonberry (@goldenjonniee) November 30, 2022

.@ladygaga‘s “Bloody Mary” had its biggest streaming day ever with 1,410,016 streams this Tuesday pic.twitter.com/AMnhEC8nQn — Lady Gaga Spotify (@lg_spotify) November 30, 2022

Bloody Mary, la scalata di tutte le classifiche.

Posizioni su iTunes.

