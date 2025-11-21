Blood Red Throne rilascia nuovo brano norvegese

I norvegesi Blood Red Throne hanno pubblicato un altro brano tratto dal loro nuovo album “Siltskin”, la cui uscita è prevista per il 5 dicembre tramite Soulseller Records. “Vermicular Heritage” è già un successone.

Il video di “Vermicular Heritage” è disponibile online. I Blood Red Throne sono sulla scena da quasi 3 decenni e continuano a dare il massimo con il loro dodicesimo album. più pesante, veloce, melodico e potente che mai e, soprattutto, conserva ancora il caratteristico sound BRT.

“Siltskin” è stato mixato e masterizzato da Ronnie Björnstromsound. L’artwork è stato creato da Giannis Nakos. La band è stata fondata dall’attuale chitarrista e membro Daniel “Dd” Olaisen, quando suonava nei Satyricon. Il batterista originale, Freddy Bols, è tornato nel 2013 e Ivan “Meathook” Gujic è nel team dal 2010. Stian Gundersen si è unito nel 2018 e Sindre Wathne Johnsen è arrivato come cantante nel 2023.

La band è nota per i loro concerti energici e coinvolgenti e hanno suonato in tour in molte parti del mondo negli ultimi 25 anni. Sia come headliner, sia come supporter di Dimmu Borgir, Enslaved, Suffocation, Cryptopsy… per citarne alcuni. Hanno partecipato a grandi festival come Wacken, Hellfest, Bloodstock, 70.000 Tons of Metal, Brutal Assault e hanno suonato negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia, in Europa, in Scandinavia e persino a Dubai e in Mongolia.

L’album “Siltskin” contiene i seguenti brani:

1. Scraping Out The Cartilage

2. Beneath The Means

3. Husk In The Grain

4. Necrolysis

5. Anodyne Rust

6. Vestigial Remnants

7. Vermicular Heritage

8. On These Bones

9. Marrow Of The Earth