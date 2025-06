Blonde Redhead: Milano e il Ritorno dell’Ombra Musicale

I Blonde Redhead tornano in concerto a Milano il 30 giugno, a pochi giorni dalla pubblicazione del loro nuovo album “The shadow of the quest”. In una videocall dalla California, la cantante Kazu Makino e i gemelli Amedeo e Simone Pace spiegano che questo lavoro rappresenta una rivisitazione “sognante e leggermente inquietante” del precedente “Sit down for dinner”, uscito nel 2023 dopo un lungo silenzio. Kazu sottolinea l’importanza di poter rielaborare i brani nel tempo, dicendo che la registrazione di un album ferma il processo creativo. Hanno voluto aggiungere cori a “Sit down for dinner” e finalmente ci sono riusciti.

Quando si parla dei loro album, Kazu menziona “Barragán”, che non ha ricevuto gli stessi consensi di altri lavori e che vorrebbe riprendere. Riguardo al pubblico, nota che l’atmosfera durante i concerti è intensa e coinvolgente, con una connessione profonda che fa sì che la musica diventi qualcosa di nuovo, specialmente a Milano, che ha un significato particolare per Amedeo e Simone.

Kazu riflette anche sulla sua esperienza solista “Adult Baby”, che ha avuto un grande impatto sulla band, offrendole nuova indipendenza e convinzione. Dopo essersi trasferita all’Isola d’Elba per ritrovare se stessa, ha accettato con entusiasmo il ritorno ai progetti con i gemelli.

Infine, il trio ha molti progetti per il futuro, tra cui collaborazioni con organizzazioni umanitarie, l’idea di un concerto con un coro e un possibile nuovo album solista per Kazu, oltre a un documentario sulla band in occasione dei trent’anni di attività.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it