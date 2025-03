BLONDE REDHEAD: concerti a Milano e Bologna nel 2025 [Info e biglietti]

I Blonde Redhead tornano in Italia per due concerti estivi nel 2025. Il trio, composto da Kazu Makino e dai fratelli Simone e Amedeo Pace, si esibirà il 30 giugno al Parco della Musica di Milano e il 1 luglio al BOnsai di Bologna. Durante questi eventi, presenteranno il loro ultimo album, “Sit Down for Dinner”, che approfondisce le dinamiche dell’età adulta attraverso riflessioni intime e sonorità coinvolgenti. Il disco è frutto di cinque anni di lavoro tra New York, Milano e Toscana e trae ispirazione da “L’Anno del Pensiero Magico” di Joan Didion, esplorando temi come la comunicazione nelle relazioni, la forza dei sogni e il significato della cena in famiglia come momento di condivisione.

Con un’esperienza trentennale, i Blonde Redhead continuano a distinguersi per la loro evoluzione artistica, passando dal noise rock delle origini, supportati da Steve Shelley dei Sonic Youth, a sonorità più raffinate che mescolano dream-pop ed elettronica. Le due date rappresentano un’opportunità unica per immergersi nel loro universo musicale, ricercato e senza tempo.

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di martedì 18 marzo. Le date e le location dei concerti sono: 30 giugno 2025 a Milano presso il Parco della Musica e 1 luglio 2025 a Bologna presso il BOnsai. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il loro profilo Instagram ufficiale.