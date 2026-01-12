7.4 C
Blockchain per il sistema alimentare europeo

Blockchain per il sistema alimentare europeo

La blockchain può contribuire alla transizione di successo del sistema alimentare verso catene di approvvigionamento più sostenibili e trasparenti, preservando l’ambiente e aumentando la resilienza della società. Il progetto TRUSTyFOOD vuole implementare le applicazioni blockchain nel sistema alimentare, ampliando la conoscenza e la consapevolezza di questa tecnologia tra gli stakeholder.

L’obiettivo è quello di evidenziare i vantaggi e le opportunità che la blockchain può offrire agli stakeholder lungo tutta la filiera alimentare, fornendo a ciascun stakeholder lo strumento più adatto per un’implementazione rapida, semplice ed efficace della tecnologia blockchain. TRUSTyFOOD è finanziato dalla Commissione Europea e ha un partenariato composto da tredici partner di sette Paesi europei e un Paese terzo, l’Egitto.

Dopo quarantadue mesi di approfondimenti, il consorzio ha tirato le somme. Marianna Faraldi, membro attivo del Management Team di progetto, riporta che la blockchain non è necessariamente una soluzione applicabile in qualunque caso e che una tracciabilità end-to-end può essere ottenuta anche attraverso metodi IT più economici e convenzionali. Chi si approccia alla blockchain intravede in questa tecnologia una garanzia in più e una risposta a dei bisogni primari che stanno emergendo sempre più forti nel settore.

I progetti di successo sono quelli che articolano obiettivi chiari, allineati a benefici aziendali, ma anche ad aspetti di interesse pubblico e ai benefici ambientali. La blockchain ha riscosso interesse principalmente in aziende medio grandi, che hanno di base una struttura aziendale forte, organizzata e hanno maggiore margine per investimenti in nuove tecnologie, lasciando escluso l’anello debole della filiera.

È importante non lasciare indietro nessuno e sostenere i piccoli produttori e le piccole medie imprese nella transizione verso la digitalizzazione con fondi pubblici. fondamentale attenzionare il mondo agricolo e dei piccoli produttori, garantire le basi, investendo in infrastrutture, banda larga, connessioni internet stabili, digital literacy, garantire il giusto supporto esterno e fornire supporto economico per testare la tecnologia nel proprio caso d’uso. necessario lavorare per armonizzare la normativa, garantire interoperabilità tra le soluzioni adottate lungo la filiera e sensibilizzare a tutti i livelli sull’importanza della tracciabilità, della trasparenza, della sostenibilità.

