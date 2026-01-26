Blockchain per comunità montane

Le innovazioni digitali stanno cambiando il modo in cui comunichiamo, collaboriamo e costruiamo valore, non solo a livello globale, ma anche nelle interazioni quotidiane e nella scala locale. Una recente ricerca dell’Università di Torino si propone di studiare e sperimentare come la blockchain possa diventare una tecnologia civica, adatta ai bisogni specifici dello sviluppo locale montano.

La ricerca si concentra sulle aree montane e interne, dove la tecnologia blockchain e le economie tokenizzate potrebbero sostenere economie sociali e collaborative, nonché progetti di partecipazione civica. La ricerca ha coinvolto diversi attori, tra cui l’UNCEM, il GAL Escartons e Valli Valdesi, il Programma NODES e la cooperativa NEMO, per esplorare l’utilizzo della blockchain in contesti montani.

I risultati della ricerca hanno mostrato che la blockchain civica può essere una tecnologia abilitante per nuove forme di economia sociale e comunitaria in contesti montani, grazie alla possibilità di rappresentare diversi tipi di asset e valori sotto forma di token crittografici. La wallet-app CommonsHood, sviluppata nell’ambito del progetto, consente di creare token che rappresentano forme di moneta locale o sistemi di incentivi centrati sui bisogni specifici di un territorio.

La ricerca ha anche esplorato l’utilizzo della blockchain in contesti di turismo di prossimità, spazi ibridi di comunità e cooperative di comunità, evidenziando le potenzialità della tecnologia per sostenere l’economia sociale e la partecipazione civica in aree montane. Tuttavia, sono state anche individuate alcune sfide e questioni aperte, come la necessità di formazione e facilitazione per l’utilizzo della tecnologia blockchain e la necessità di progettare con cura i sistemi di governance dell’innovazione sociale e della partecipazione.

In generale, la ricerca suggerisce che la blockchain civica può diventare un’infrastruttura per valorizzare risorse locali, coordinare reti di attori, monitorare flussi di valore, sostenere sperimentazioni economiche alternative e rafforzare legami comunitari in aree montane.