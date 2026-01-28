Blockchain Italia

Il settore fintech sta attraversando una fase di profonda trasformazione, passando da una visione puramente speculativa a una maturità operativa. Recentemente, l’Osservatorio Blockchain e Web3 presso il Politecnico di Milano ha presentato una ricerca che ha delineato i trend di frontiera che caratterizzano blockchain e web3. I principali attori della filiera hanno evidenziato come l’innovazione infrastrutturale stia risolvendo i limiti storici di scalabilità e riservatezza.

Uno dei punti di svolta più significativi è il superamento del cosiddetto “Trilemma della blockchain”, ovvero l’impossibilità teorica di garantire simultaneamente scalabilità, sicurezza e decentralizzazione. Il Direttore dell’Osservatorio blockchain e Web3, Francesco Bruschi, ha sottolineato come la capacità di calcolo e gestione delle transazioni sia cresciuta di due ordini di grandezza, con ulteriori prospettive di abbattimento dei costi e incremento del throughput nel prossimo futuro. Il motore tecnologico dietro questo salto prestazionale è identificato nelle Zero-Knowledge Proof (ZKP) e nella crittografia avanzata.

La necessità di riservatezza è particolarmente sentita dalle aziende che operano in ambiti tradizionali. Federico De Poli, Global OpsChain Solutions Lead di EY, ha evidenziato come la tokenizzazione su reti permissionless presenti limiti evidenti di confidenzialità che devono essere risolti per abilitare casi d’uso come la supply chain o i pagamenti B2B. Parallelamente, il tema dell’interoperabilità rimane centrale per evitare la frammentazione del mercato.

Un altro pilastro dell’evoluzione di blockchain e web3 è rappresentato dall’integrazione con l’intelligenza artificiale (AI). La Blockchain agisce come abilitatore per la cosiddetta Explainable AI, offrendo tracciabilità e trasparenza a modelli che altrimenti opererebbero come “black box”. Un ambito applicativo di estremo interesse è quello degli Agentic Payments, dove gli utenti potrebbero delegare ad agenti AI il compito di fruire di contenuti o servizi, pagandoli attraverso meccanismi di micropagamento on-chain.

Perché blockchain e web3 raggiungano una scala globale, l’esperienza dell’utente deve diventare seamless. I dati indicano una crescita esponenziale degli Smart Wallet, con oltre 59 milioni di smart accounts censiti a livello mondiale. Sul fronte aziendale, le imprese integrano i wallet per semplificare la vita ai clienti, affidandosi a terze parti per i processi di KYC e AML, concentrandosi così sul valore del caso d’uso.

Il mercato sta progressivamente superando le “guerre di religione” tra finanza tradizionale (TradFi) e mondo crypto. Silvia Attanasio, Responsabile Innovazione di ABI, ha sottolineato l’importanza della stabilità normativa portata dal regolamento MiCA, che offre la confidenza necessaria per operare in un mondo regolamentato. Nonostante queste frizioni, la convergenza è evidente, con i player tradizionali che inglobano la tecnologia per beneficiare di settlement veloci, operatività 24/7 e costi ridotti per i trasferimenti cross-border.