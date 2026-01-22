Blockchain Italia

Dopo una lunga fase di sperimentazione e aspettative spesso eccessive, il settore blockchain e Web3 sta entrando in una fase di consolidamento, caratterizzata da meno narrazione visionaria e più infrastruttura, meno progetti dimostrativi e più soluzioni orientate all’integrazione nei sistemi economici e finanziari esistenti.

A livello globale, sono stati censiti 378 nuovi progetti blockchain, in crescita del 27% rispetto al 2024. Tuttavia, il 73% dei progetti riguarda il settore finanziario, che si conferma il principale motore di sviluppo.

Nel dettaglio, si sono registrati 125 progetti di Internet of Value, +44% rispetto al 2024, trainati soprattutto da emissione e adozione di stablecoin; 202 progetti di Blockchain for Business, +36%, prevalentemente legati alla tokenizzazione di asset; e 51 progetti di Decentralized Web, -18%, penalizzati dal calo di interesse per NFT e dall’assenza di nuovi progetti DeFi di scala aziendale.

Inoltre, 194 aziende Fortune Global 500 hanno adottato soluzioni blockchain, per un totale di 540 progetti negli ultimi anni, di cui 90 avviati nel solo 2025.

Nel 2025 il Web3 ha continuato a crescere in modo graduale ma solido, mostrando segnali concreti di consolidamento sul piano delle infrastrutture, degli strumenti di pagamento e del quadro normativo.

Le stablecoin sono crypto-asset progettati per mantenere un valore stabile nel tempo, generalmente ancorato a una valuta tradizionale come il dollaro o l’euro. A differenza delle criptovalute più volatili, sono pensate per essere utilizzate come mezzo di pagamento, strumento di regolamento e base per servizi finanziari digitali.

Nel solo ultimo anno, l’Osservatorio ha censito 69 progetti, tra nuove emissioni e adozioni in circuiti esistenti. Il fenomeno non è più confinato all’ambito crypto-native: operatori dei pagamenti, fintech e istituzioni finanziarie stanno integrando stablecoin sia in infrastrutture tradizionali sia in protocolli Web3.

Il risultato è un cambio di paradigma: le stablecoin diventano infrastrutture di regolamento programmabile, sempre più rilevanti anche per pagamenti B2B e transazioni transfrontaliere.

La tokenizzazione è il processo attraverso cui un asset reale o finanziario viene rappresentato in forma digitale su blockchain sotto forma di token. Questo consente di semplificare emissione, scambio e gestione degli asset, rendendoli potenzialmente più liquidi, frazionabili e programmabili.

Nel 2025 sono stati avviati 101 nuovi progetti di tokenizzazione di strumenti finanziari. La maggior parte resta confinata a sperimentazioni con impatto sistemico limitato, ma alcune iniziative mostrano una traiettoria più strutturata.

Il potenziale trasformativo della tokenizzazione è elevato, ma per essere pienamente espresso richiede di ripensare l’intera catena del valore finanziaria, dalla fase di emissione al post-trade. Senza questo passaggio, i benefici restano circoscritti.

Sul piano industriale, il mercato italiano delle soluzioni blockchain mostra una leggera flessione. Nel 2025 il fatturato generato dalla vendita di servizi e dalla realizzazione di progetti blockchain B2B è pari a 38 milioni di euro, in calo del 5% rispetto al 2024.

Il settore finanziario concentra il 62% della spesa complessiva, mentre gli altri comparti faticano a sviluppare progetti di scala significativa.

Su un piano distinto, l’analisi dei consumatori restituisce un quadro diverso. Il 7% degli italiani possiede crypto-asset, pari a 2,8 milioni di persone.

La quota è inferiore rispetto ad altri Paesi europei – come Spagna (14%) e Germania (11%) – ma non trascurabile.

Ancora più rilevante è il dato prospettico: l’11% dei consumatori italiani dichiara di essere interessato ad acquistare crypto-asset in futuro, pari a circa 4 milioni di persone.

Di questi, il 52% non investe attualmente in altri strumenti finanziari, la percentuale più alta tra i Paesi analizzati.

Per una parte significativa della popolazione italiana, dunque, i crypto-asset rappresentano il primo punto di accesso al mondo degli investimenti, con implicazioni importanti in termini di educazione finanziaria e gestione del rischio.

Una tendenza meno visibile ma strutturale è la convergenza tra Web3 e finanza tradizionale. Exchange centralizzati stanno ampliando l’offerta includendo servizi tipici della finanza classica; fintech regolamentate percorrono il cammino inverso, avvicinandosi all’ecosistema crypto dopo aver ottenuto licenze regolamentari.

Parallelamente, alcuni protocolli di finanza decentralizzata stanno lavorando per superare la nicchia degli utenti esperti, proponendo applicazioni più accessibili e orientate a un pubblico ampio.

L’esperienza utente è al centro dell’evoluzione del Web3. Accanto ai wallet self-custodial tradizionali, stanno emergendo soluzioni di Wallet-as-a-Service ed embedded wallet, che consentono alle aziende di integrare funzionalità blockchain direttamente nei propri servizi.

Cresce anche il filone dei pagamenti on-chain basati su stablecoin. A livello globale, 63 aziende attive nei servizi di pagamento on-chain hanno raccolto complessivamente 2,2 miliardi di dollari negli ultimi due anni.

Alcuni protocolli sono progettati per abilitare i cosiddetti agentic payments, eseguiti in modo autonomo da software e agenti di intelligenza artificiale.

La tracciabilità resta uno dei casi d’uso blockchain più maturi. L’introduzione della normativa europea sulla sostenibilità dei prodotti spinge ora l’evoluzione verso il Digital Product Passport, che potrebbe collegare i dati dei prodotti fisici a ecosistemi digitali più avanzati, come marketplace secondari verificati o meccanismi di incentivazione per comportamenti sostenibili.

Il Digital Product Passport è un sistema digitale che raccoglie e rende accessibili informazioni chiave su un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita: origine, materiali, sostenibilità, riparabilità e smaltimento.

La blockchain può fungere da infrastruttura per garantire integrità, trasparenza e verificabilità di questi dati.

Nel 2025 l’entrata in vigore del Regolamento MiCAR ha reso l’Unione Europea la prima area economica dotata di un quadro normativo armonizzato per i crypto-asset.

A fine anno risultano 74 operatori autorizzati e 17 emittenti di stablecoin regolamentate.

Parallelamente, la revisione del Regolamento DLT Pilot Regime amplia il perimetro delle sperimentazioni fino a 100 miliardi di euro, mentre la BCE ha avviato una strategia blockchain articolata in due progetti, di breve e lungo termine, per rafforzare l’autonomia europea nelle infrastrutture di pagamento e regolamento digitale.

La ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Web3 restituisce l’immagine di un ecosistema meno rumoroso e più pragmatico.

La blockchain non promette più di “cambiare tutto”, ma inizia a funzionare davvero nei pagamenti, nella finanza, nella tracciabilità e nelle infrastrutture digitali.

Ed è spesso in questa normalizzazione, più che nell’hype, che si misura il successo di una tecnologia.

