Blockchain in Italia

Il settore finanziario internazionale si sta concentrando sulle tecnologie blockchain e Web3, in particolare sullo sviluppo delle stablecoin. L’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano ha presentato una ricerca che mostra come il settore finanziario stia entrando in una fase di maturità, favorita dall’evoluzione normativa internazionale. Sono stati censiti 378 nuovi progetti blockchain a livello globale, con una crescita del 27% rispetto al 2024.

Il mercato delle stablecoin è in crescita, con una capitalizzazione complessiva di 310 miliardi di dollari, un aumento del 50%. Le tokenizzazioni di asset finanziari sono anch’esse in aumento, seppur ancora in fase sperimentale. Il 73% dei progetti riguarda il settore finanziario, che si conferma il principale motore di sviluppo.

In Italia, il mercato delle soluzioni blockchain ha registrato una leggera decrescita, con un fatturato di 38 milioni di euro nel 2025, in calo del 5% rispetto al 2024. Il settore finanziario è il principale ambito di investimento, con circa il 62% della spesa. Tuttavia, l’interesse per le crypto-asset è vivo, con il 7% dei consumatori italiani che possiede già dei crypto-asset e l’11% che dichiara di essere interessato ad acquistare crypto-asset in futuro.

La ricerca mostra anche come la convergenza tra Web3 e finanza tradizionale stia aumentando, con operatori del mondo crypto che stanno ampliando il perimetro d’azione e integrando servizi tipici della finanza tradizionale. Inoltre, l’evoluzione dei wallet digitali e l’integrazione con l’intelligenza artificiale stanno semplificando l’esperienza utente e riducendo le barriere di accesso al Web3.

Le normative europee stanno giocando un ruolo importante nello sviluppo del settore, con l’entrata in vigore del Regolamento MiCAR che ha reso l’Unione Europea la prima area economica al mondo dotata di un quadro normativo armonizzato per i crypto-asset. La Commissione europea ha avviato la revisione del DLT Pilot Regime, ampliando il perimetro delle sperimentazioni su blockchain per i mercati finanziari.