Blockchain in Italia: il futuro tra innovazione e sfide

Da stranotizie
Il rafforzamento della tecnologia blockchain rappresenta una trasformazione significativa nel modo in cui il valore viene trasferito e gestito a livello globale. Durante il convegno “Blockchain & Web3 Outlook 2025-26”, tenutosi presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Web3, ha presentato una visione pragmatica sulle sfide future del settore.

Portale ha evidenziato come l’integrazione tra il settore istituzionale e quello aziendale stia cambiando l’infrastruttura finanziaria. Questo processo rende necessario un approccio che non si limita alla fase sperimentale, ma mira a una maturità operativa caratterizzata da regole chiare e standard condivisi. La sua presentazione ha inteso unire i risultati della ricerca con le prospettive sia del mondo istituzionale che di quello aziendale.

L’intervento ha messo in evidenza l’importanza di un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti, al fine di favorire un ecosistema in cui la blockchain possa svilupparsi e prosperare. Portale ha fatto notare che questa sinergia è cruciale per affrontare le sfide normative e tecnologiche che il settore si trova a fronteggiare. L’adozione della blockchain, quindi, va vista non solo come un’innovazione, ma come un passo verso una gestione più efficiente e trasparente del valore a livello globale.

