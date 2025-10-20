20.4 C
Blockchain e Genomica: Volata degli ETF in Europa

Il mercato europeo ha registrato un significativo rialzo all’inizio della settimana, con il Dax e il Ftse-Mib in aumento attorno all’1,5%. Al contrario, il Cac francese ha mostrato performance deboli. Anche Wall Street ha aperto con slancio, con l’S&P 500 in crescita dello 0,6% e il Nasdaq Composite dello 0,9% dopo mezz’ora di scambi.

Questa ripresa coincide con un recupero avvenuto venerdì, quando degli sviluppi hanno attenuato le preoccupazioni legate a un nuovo episodio problematico nel settore del credito privato. In particolare, le tre banche regionali statunitensi che hanno reso noti i risultati hanno registrato accantonamenti per perdite sui crediti inferiori alle attese, secondo gli strategist di Mps.

In Italia, si segnala un notevole aumento degli ETF associati a titoli azionari legati alla blockchain e alla genomica. Al contrario, si è registrata una vendita di titoli azionari di aziende vietnamite e di alcuni mercati emergenti asiatici.

